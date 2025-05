Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν εκπληκτικός στη σειρά του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και οδήγησε την ομάδα του στο Final Four, με τη Euroleague να ανακοινώνει ότι αναδείχθηκε MVP των play off.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στους «ερυθρόλευκους με στόχο, όπως έχει πει, να κατακτήσει τη Euroleague και απέχει, πλέον, δύο παιχνίδια από τον στόχο. Η ομάδα του Πειραιά έκλεισε εισιτήριο για Άμπου Ντάμπι καθαρίζοντας με 3-1 τη σειρά με τη Ρεάλ, όπου ο Βεζένκοβ ήταν εκπληκτικός.

Έχοντας κατά μέσο όρο 19 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 3 ασίσ και 1,3 κλεψίματα, με ποσοστό 60,6%στα δίποντα, ο Βούλγαρος ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στη σειρά με τους Μαδριλένους και παράλληλα ο καλύτερος παίκτης όλων στα play off της Euroleague.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (8/5), αναδείχθηκε MVP των play off και είναι ο πρώτος που παίρνει αυτό το βραβείο καθώς καθιερώθηκε φέτος.

Sasha Vezenkov is the first ever EuroLeague Playoffs MVP!



Congratulations to @Olympiacos_BC's forward @SashaVezenkov



