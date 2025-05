Ο Ολυμπιακός κλείδωσε και τυπικά τη θέση του στη League Phase του επόμενου Champions League και θα επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από τη σεζόν 2020/21.

Εάν τελείωναν σήμερα τα πρωταθλήματα στη Γηραιά Ήπειρο, ο Ολυμπιακός θα ήταν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας του Champions League και αυτά θα διαμορφώνονταν ως εξής:

1ο Γκρουπ: Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

2ο Γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Κλαμπ Μπριζ.

3ο Γκρουπ: Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ, Κοπεγχάγη.

4ο Γκρουπ: Ερυθρός Αστέρας, Μονακό, Φερεντσβάρος, Γαλατασαράι, Σέλτικ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Φράιμπουργκ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νιούκαστλ.

