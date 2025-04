Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αιγύπτιο σταρ, Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο ηγέτης των Reds θα συνεχίσει να ματώνει τα δίχτυα των αντιπάλων της Λίβερπουλ, χωρίς πάντως να γίνει γνωστή η χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου.

Όσο για τις αποδοχές του, ανέρχονται στις 350.000 λίρες την εβδομάδα, που μεταφράζεται περίπου σε 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴