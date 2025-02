Η πυγμαχία θρηνεί έναν ακόμα αθλητή, καθώς ο Ιρλανδός πρωταθλητής Τζον Κούνεϊ (John Cooney) άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 28 ετών, μία εβδομάδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ρινγκ.

Ο Κούνεϊ είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Royal Victoria του Μπέλφαστ, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί η ενδοκρανιακή αιμορραγία που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Ουαλό Νέιθαν Χάουελς (Nathan Howells) στο Ulster Hall, το περασμένο Σάββατο.

Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε από τον μάνατζέρ του, Μαρκ Ντάνλοπ, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης εκ μέρους της οικογένειάς του:

«Με απόλυτη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι, μετά από μία εβδομάδα σκληρής μάχης, ο Τζον Κούνεϊ έφυγε από τη ζωή. Οι γονείς του και η αρραβωνιαστικιά του ευχαριστούν το ιατρικό προσωπικό που έκανε τα πάντα για να τον σώσει, όπως και όσους έστειλαν μηνύματα υποστήριξης και προσευχές».

Ο 28χρονος μποξέρ είχε επιστρέψει στη δράση τον Οκτώβριο μετά από έναν χρόνο απουσίας λόγω τραυματισμού στο χέρι. Είχε κατακτήσει τον τίτλο Celtic super-featherweight τον Νοέμβριο του 2023, νικώντας τον Λίαμ Γκέινορ (Liam Gaynor) στο Δουβλίνο, και στον τελευταίο του αγώνα υπερασπιζόταν τη ζώνη του.

