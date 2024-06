Ο αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αυστρίας, του ενδέκατου αγώνα της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έπειτα από μάχη στο ξεκίνημα επικράτησε στην έδρα της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός άφησε πίσω του τις δύο McLaren, που τον απείλησαν στους πρώτους γύρους αλλά τελικά περιορίστηκαν στη δεύτερη θέση με τον Όσκαρ Πιάστρι και στην τρίτη θέση με τον Λάντο Νόρις.

Την πρώτη φορά που τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid η εκκίνηση δεν έγινε όπως έπρεπε και έτσι έκαναν έναν έξτρα γύρο σχηματισμού, προτού επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις. Τη δεύτερη φορά όλα έγιναν σωστά και μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φερστάπεν έκανε πολύ καλή εκκίνηση και έστριψε με άνεση πρώτος.

