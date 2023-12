Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν αρχίσει και ανεβάζουν στροφές στο πρωτάθλημα του NBA. Τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/12) επικράτησαν με 132-119 των Σαν Αντόνιο Σπερς στο «Fiserv Forum» κι έφτασαν στο 20-7, με την πέμπτη σερί επιτυχία τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι κομβικός.

Ο «Greek Freak» έγραψε το 37ο triple-double της καριέρας του, ενώ έκανε παράλληλα ατομικό ρεκόρ στις ασίστ. Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να σκοράρει πάρα πολύ μιας και ήταν ο Ντέιμιαν Λίλαρντ που πρωταγωνίστησε σε αυτόν τον τομέα με 40 πόντους. Σημαντική ήταν και η προσφορά των Κρις Μίντλετον (17 π.), Μπρουκ Λόπεζ (14 π.) και Μπόμπι Πόρτις (23 π.). Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε κι εκείνος για ένα λεπτό κι είχε μια ασίστ.

Το γιόρτασε με Ρόμπι Γουίλιαμς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λοιπόν, δεν αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον Βίκτορ Γουεμπανγιάμα που απουσίασε από την αναμέτρηση. Ο Γάλλος θεωρείται το επόμενο «φαινόμενο» του NBA μετά τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Από την αρχή του ματς επέλεξε να λειτουργήσει σε ρόλο δημιουργού. Μέσα σε 26 λεπτά έκανε το triple-double. Συνολικά, είχε 11 πόντους (4/12 σουτ εντός πεδιάς, 0/2 τρίποντα, 3/6 ελεύθερες βολές), μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 16 ασίστ (ατομικό ρεκόρ), ενώ είχε και δύο κλεψίματα κι ένα μπλοκ σε κάτι παραπάνω από 33 λεπτά συμμετοχής.

A career-high 16 assists plus a triple-double for Giannis.



11 PTS | 16 AST | 14 REB | 2 STL pic.twitter.com/LfaaHfA4uB — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2023

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, σε μήνυμα του στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρησιμοποίησε τους στίχους από το τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς, «Feel». «I just want to feel… REAL LOVE», έγραψε, δηλαδή «Απλά θέλω να νιώσω… αληθινή αγάπη». Κι ενώ συνέβαινε αυτό, ο προπονητής του Έιντριαν Γκρίφιν και οι συμπαίκτες του εμφανίστηκαν αισιόδοξοι γι’ αυτό που «χτίζουν» στο Μιλγουόκι, αν και όχι πριν από πολύ καιρό η ομάδα έμοιαζε να βρίσκεται σε κρίση και το κλίμα στα αποδυτήρια κακό.

I just want to feel…REAL LOVE 🎤🎶🤣 pic.twitter.com/7SzQJzYOII — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 20, 2023

Οι Μιλγουόκι Μπακς επιστρέφουν στη δράση κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/12, 03:00) εντός έδρας.