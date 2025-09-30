Ύστερα από 51 μέρες στις φυλακές Κορυδαλλού ο 34χρονος πρώην αστυνομικός και γνωστός Tik Toker που είχε συλληφθεί για ναρκωτικά, αποφυλακίστηκε.

Ο πρώην αστυνομικός συνελήφθη αρχές Αυγούστου μαζί με έναν 22χρονο φίλο του για σημαντική ποσότητα ναρκωτικών. Συγκεκριμένα είχαν εντοπιστεί 150 γραμμάρια κοκαΐνης στο σπίτι του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην αστυνομικό τα ναρκωτικά δεν ήταν δικά του, αλλά του φίλου και δεν γνώριζε την ύπαρξη τους.

Στις φυλακές Κορυδαλλού κρατούνταν στη VIP πτέρυγα. Ο Tik Toker αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη του.