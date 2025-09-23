Λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγγειλε τη δημιουργία ειδικής αστυνομικής μονάδας που θα δρα σε καταυλισμούς Ρομά που διαπιστώνεται μεγάλη εγκληματικότητα, οι συμμορίες που εδράζουν στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να «χτυπούν», αν και όχι επιτυχημένα πάντα.

Στην προκειμένη περίπτωση, ομάδα τεσσάρων Ρομά που επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο έβαλε στο στόχαστρο της μία εταιρεία και συγκεκριμένα το χρηματοκιβώτιο της. Ήταν λίγα λεπτά πριν τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε ότι στην οδό Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο υπάρχει εν εξελίξει διάρρηξη με όχημα σε ρόλο «πολιορκητικού κριού».

Αρχικά οι δράστες έπεσαν με το πίσω μέρος του οχήματος στην είσοδο της εταιρείας, την γκρέμισαν και αμέσως μετά επιχείρησαν να ρίξουν και τη δεύτερη πόρτα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας. Δεν τα κατάφεραν όμως και στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έπεσαν πάνω σε όχημα εταιρείας security, το οποίον εμβόλισαν από την πλευρά του συνοδηγού.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Ασπροπύργου, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.