Συνελήφθη 47χρονος στην Αθήνα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε δραπετεύσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας σε περιοχή της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε ο 47χρονος.

Ο ίδιος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για σωρεία ποινικών αδικημάτων, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες, σύσταση συμμορίας που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες, αντίσταση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τροχονομικές παραβάσεις.

Στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 9 μηνών (εκτιτέα 20 έτη) για ληστείες κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου από κοινού. Ο 47χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

