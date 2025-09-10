Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 59χρονου στην Κυψέλη, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στου Γκύζη.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Δευτέρας και σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος δράστης πλησίασε το απορριμματοφόρο την ώρα που εργαζόταν συνεργείο καθαριότητας και πυροβόλησε προς έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια δραπέτευσε με δίκυκλο.

Ο 59χρονος συνελήφθη την επόμενη μέρα και από την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια
  • Ένα πιστόλι
  • 3 μαχαίρια
  • 2 σιδερογροθιές
  • 14 φυσίγγια και
  • 2 κουκούλες (full face)

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.