Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 59χρονου στην Κυψέλη, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στου Γκύζη.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Δευτέρας και σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος δράστης πλησίασε το απορριμματοφόρο την ώρα που εργαζόταν συνεργείο καθαριότητας και πυροβόλησε προς έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια δραπέτευσε με δίκυκλο.

Ο 59χρονος συνελήφθη την επόμενη μέρα και από την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια

Ένα πιστόλι

3 μαχαίρια

2 σιδερογροθιές

14 φυσίγγια και

2 κουκούλες (full face)

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.