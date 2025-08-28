Θύμα άγριας ληστείας έπεσε ένας ηλικιωμένος ΑμεΑ στο Ίλιον που είναι και καρκινοπαθής, καθώς τον σακάτεψαν για να κλέψουν 500 ευρώ.

Ο άνδρας ηλικίας 71 ετών με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε στο Live News τον τρόμο που βίωσε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Δύο νεαροί τον παρακολούθησαν και μπήκαν μαζί του στην πολυκατοικία, ενώ στη συνέχεια του επιτέθηκαν για να κλέψουν το πορτοφόλι του.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα», είπε ο άνδρας.

«Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάμε σε πολυκατοικία», είπε, προσθέτοντας: «Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα».

Ο ηλικιωμένος συνταξιούχος ήταν ανήμπορος να αντισταθεί. Δεν υπήρχε εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα, κανείς να τον βοηθήσει. Άσχημα χτυπημένος, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του.

«Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ». Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον προσπαθεί να αναρρώσει. Η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν οργισμένοι.

«Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας.

Οι δυο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του θύματος, κατάφεραν να απομακρυνθούν και παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκαν. «Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε ο γιος του.

Οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα που έβαλαν στο στόχαστρο από την τράπεζα. Να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν.

«Δεν ξέρω που μπήκα στο μίνι μάρκετ, αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα, και αυτοί καθόντουσαν έξω με το αυτοκίνητο, και την ώρα που μπήκα στο ταμείο να πληρώσω, να είδα εδώ ότι είχα λεφτά», είπε ο ηλικιωμένος.