Η ξεφτίλα της "ανάπτυξης" συμβαδίζει με τον εξευτελισμό που πρέπει να υποστεί ο σερβιτόρος για να σερβίρει τους "πελάτες".Η επιθεώρηση εργασίας είναι πλέον, θεσμικά, μια ημιθανής υπηρεσία. Η προστασία του αιγιαλού από το λιμενικό ανύπαρκτη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής από το λιμενικό .. Welcome to Greece .. Welcome to Rhodes ..