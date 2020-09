Τραβάει το σκοινί η Άγκυρα: Νέα NAVTEX στην ελληνική υφαλοκρηπίδα – Με Αντι-NAVTEX απάντησε η Αθήνα

Σε νέα πρόκληση στη Μεσόγειο προχωράει η Τουρκία.

Συγκεκριμένα χθες Δευτέρα 31 Αυγούστου, εξέδωσε νέα παράνομη Νavtex εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας για έρευνες του Oruc Reis έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Με νέα Navtex η Άγκυρα μικραίνει την απόσταση των βόρειων Ορίων της παράνομα δεσμευμένης περιοχής από το Καστελόριζο και τις ανατολικές ακτές της Ρόδου και της Καρπάθου.

Επιπλέον, είναι ευδιάκριτη η μείωση του δυτικού τμήματος της, το οποίο συμπίπτει με τον 28ο μεσημβρινό.

Αναλυτικά η νέα NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Με νέα αντι-Navtex απάντησε η Αθήνα

Ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή την νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε χθες Δευτέρα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο ORUC REIS.

Στην αντι-Navtex τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική Navtex, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Σκληρή απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τη νέα Navtex: «Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται»

«Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η Τουρκία εξακολουθεί «να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα».

«Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής».

«Καλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Προκλητικός Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την πειρατεία και τη ληστεία στη Μεσόγειο και το Αιγαίο

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την πειρατεία και τη ληστεία στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Cnn Turk, ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του στην Κερασούντα δήλωσε: «Τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, στη Μεσόγειο, κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την πειρατεία και τη ληστεία στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο».

Νωρίτερα σήμερα 31/8, επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, διατηρώντας τους υψηλούς τόνους που έχει επιλέξει εδώ και καιρό η Τουρκία.

«Η απόπειρα της Ελλάδας να εξοπλίσει το Καστελόριζο είναι ένα νέο παράδειγμα πειρατείας. Είναι αφελές από την πλευρά της Ελλάδας να στρέφει τα όπλα της προς τις τουρκικές ακτές, η Ελλάδα έχει γίνει η εκπρόσωπος των πειρατικών τακτικών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο» έγραψε στο Twitter.

Ο Τσελίκ υποστήριξε επίσης πως η Ελλάδα απέχει από την επίλυση προβλημάτων μέσω της διπλωματίας προειδοποιώντας πως η Αθήνα θα αποτύχει.

«Η Τουρκία είναι η πιο αξιόπιστη επαφή αν η Ελλάδα θέλει να λύσει τα προβλήματα μέσω του νόμου» είπε, προσθέτοντας πως η Αθήνα θα συνειδητοποιήσει πως η απόφασή της να προχωρήσει σε ασκήσεις με τη Γαλλία ήταν λανθασμένη επιλογή.

«Η Ελλάδα θα μάθει πως έχουμε σφοδρές απαντήσεις για όλα τα βήματα που έχει κάνει» σημείωσε.

Εκπρόσωπος Κομισιόν: Οι ενέργειες της Τουρκίας ανησυχούν την ΕΕ

Η ΕΕ περιμένει από την Τουρκία μία ειρηνική λύση στις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πήτερ Στάνο, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, υπογράμμισε ότι οι ενέργειες της Τουρκίας ανησυχούν την ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε την ξεκάθαρη αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα και την Κύπρο και τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών καλούν την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες οι οποίες οδηγούν σε κλιμάκωση. Ειδικότερα, ο Πήτερ Στάνο επεσήμανε ότι «οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είναι πολύ ξεκάθαροι και αποφασισμένοι να δείξουν την αλληλεγγύη της ΕΕ στα δύο κράτη-μέλη που επηρεάζονται, την Κύπρο και την Ελλάδα και ήταν πολύ ξεκάθαροι στην έκκλησή τους προς τις τουρκικές αρχές να βάλουν τέλος στις μονομερείς ενέργειες οι οποίες κλιμακώνουν τις εντάσεις στη Μεσόγειο».

Επιπροσθέτως, ο Πήτερ Στάνο σημείωσε ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζ. Μπορέλ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο πλαίσιο των επαφών που έχουν, κάνοντας αναφορά παράλληλα σε παλαιότερες τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις των δύο ανδρών.

«Στην προκειμένη περίπτωση ο βασικός λόγος της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να ενημερώσει για το αποτέλεσμα και τις συζητήσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο Πήτερ Στάνο και συμπλήρωσε ότι «η τουρκική πλευρά ενημερώθηκε τόσο δημόσια, μέσα από τα μηνύματα από το Γκίμνιχ και εν συνεχεία απευθείας και προσωπικά από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, για τις προσδοκίες της ΕΕ από την Τουρκία για να βρεθεί λύση, ειρηνική και ήρεμη στις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης ενημερώθηκε για το πώς η ΕΕ βλέπει το δρόμο προς την αποκλιμάκωση, καθώς και τα μέτρα που η ΕΕ είναι έτοιμη να πάρει - και ήδη λαμβάνει - για να αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά η οποία είναι, όπως ξεκάθαρα δήλωσαν οι υπουργοί, πηγή ανησυχίας για ολόκληρη της ΕΕ».

Η δήλωση του εκπροσώπου έρχεται λίγες ώρες μετά τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου- αυτή τη φορά του εκπροσώπου του κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ- κι ενώ η Άγκυρα επιμένει να διατηρεί ψηλά τους τόνους εδώ και καιρό.

