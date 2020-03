Ερντογάν: Οι Έλληνες πνίγουν ή πυροβολούν τους μετανάστες, να μην ξεχνούν πως κάποτε μπορεί να χρειαστούν το ίδιο έλεος

Απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύγων καταλόγισε στην Ελλάδα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως οι Έλληνες πνίγουν μετανάστες στη θάλασσα ή τους σκοτώνουν με πυροβολισμούς. Τον ισχυρισμό αυτό διέψευσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του σήμερα, όπως μεταδίδει η Daily Sabah, ο Ερντογάν είπε πως η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την πολιτική της Τουρκίας στη βορειοδυτική Συρία εάν θέλει πραγματικά να επιλύσει τη μεταναστευτική κρίση, και κάλεσε τις Βρυξέλλες να δράσουν σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναφορικά με την ανθρωπιστική κρίση στην Ιντλίμπ.

«Εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, πρέπει αν υποστηρίξουν τις πολιτικές και ανθρωπιστικές λύσεις που προτείνει η Τουρκία στη Συρία» είπε ο Ερντογάν και επέκρινε τις ελληνικές αρχές για απάνθρωπη συμπεριφορά προς τους πρόσφυγες που φτάνουν στα σύνορα. Σύμφωνα με τη Daily Sabah πάνω από 130.000 «παράνομοι μετανάστες» πέρασαν στην Ευρώπη μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας πως πλέον δεν θα τους σταματά.

«Οι Έλληνες γείτονές μας, που προσπαθούν να αποτρέψουν τους μετανάστες με κάθε μέσο, όπως πνίγοντάς τους στη θάλασσα και πυροβολώντας τους μέχρι θανάτου, δεν θα πρέπει να ξεχνούν πως μια μέρα μπορεί να χρειαστούν το ίδιο έλεος» είπε ο Ερντογάν, και πρόσθεσε πως καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες- και την Ελλάδα- να σεβαστούν τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στις χώρες τους όπως προβλέπει η διεθνής νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τούρκοι αξιωματούχοι επικρίνουν την ΕΕ για μη τήρηση της συμφωνίας του 2016 και κατηγορούν τις ελληνικές αρχές για βάρβαρη μεταχείριση των μεταναστών, ανάμεσά τους σε βάρος γυναικών και παιδιών.

Κατηγορηματικά διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τους τουρκικούς ισχυρισμούς για νεκρούς μετανάστες από ελληνικά πυρά.

«Η τουρκική πλευρά κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμα μία τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασαν σήμερα, με δήθεν τραυματίες από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Επειδή τα fake news δεν έχουν τελειωμό, ενώ πριν από λίγο μιλούσαν για τραυματίες, τώρα μιλούν για νεκρό, επιβεβαιώνω ξανά την προηγούμενη διάψευσή μου. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό με πυρά από τις ελληνικές αρχές» ξεκαθάρισε ο κ. Πέτσας.

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr

— Ελληνική Κυβέρνηση (@govgr) March 4, 2020