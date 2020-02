Στον Έβρο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ενισχύονται τα μέτρα επιτήρησης των συνόρων

Στον Έβρο βρίσκεται σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο των αποφάσεων της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης των συνόρων για την αποτροπή νέων κυμάτων προσφύγων-μεταναστών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Νωρίτερα, το τελωνείο στις Καστανιές του Έβρου έκλεισε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων είχε συγκεντρωθεί στην τουρκική πλευρά με σκοπό να περάσει στην Ελλάδα.

Στο συνοριακό σημείο διέλευσης βρίσκονται από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες σταδιακά αναμένεται να ενισχυθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτροπή ανεξέλεγκτης εισόδου ατόμων στο ελληνικό έδαφος.

Μετά την κίνηση της Τουρκίας να ανοίξει τα σύνορα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που θέλουν να περάσουν προς την Ελλάδα, κυβερνητικές πηγές έστειλαν το μήνυμα πως η χώρα μας «έχει αυστηροποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα».

