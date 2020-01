Η Τουρκία ζητά την αποστρατικοποίηση 16 ελληνικών νησιών

Την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νησιών ζητά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, κάνοντας μάλιστα λόγο για παραβίαση των διεθνών συνθηκών από την Ελλάδα.

Ο Ακάρ καλεί την Αθήνα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες και σχέσεις καλής γειτονίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadoly και η Daily Sabah.

#BREAKING - Greece, arming 16 islands with non-military status, in violation of agreements, should act in accordance with international law, says Turkey's defense minister

