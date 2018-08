Σφοδρή αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη μεταγωγή του Κουφοντίνα στο Βόλο

Την έντονη δυσφορία του για τη μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα στην αγροτική φυλακή του Βόλου εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω της εκπροσώπου του, Χέδερ Νόιερτ.

Σε αναρτησή της στο Twitter η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών καταφέρθηκε εναντίον της απόφασης αυτής, τονίζοντας: «Πληροφορούμαστε ότι ο καταδικασθείς τρομοκράτης Δημήτρης Κουφοντίνας μετήχθη σε αγροτική φυλακή με πιο χαλαρούς περιορισμούς. Δολοφόνησε 11 [ανθρώπους], μεταξύ αυτών και Αμερικανοί, και εμπνέει την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Καταδικάζουμε με τους αυστηρότερους όρους τις άδειες ή οποιαδήποτε διευκόλυνση της παραμονής του στη φυλακή».

We understand convicted Greek terrorist Dimitris Koufontinas was moved to a farm prison w/ lighter restrictions. He murdered 11 including U.S. personnel & is inspiring the next generation of terrorists. We condemn in the strongest terms furloughs or any easing of his prison stay.

