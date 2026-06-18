«Η κυβέρνηση ήταν ιδιαίτερα προσεκτική γιατί η υπογραφή της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας είναι ένα ορόσημο», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες.

«Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια και όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση καταστήσαμε την καταπολέμηση της ανεργίας βασικό μας στόχο. Επτά χρόνια μετά έχουμε κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο με την ανεργία στο 8% και την δημιουργία 560.000 νέων θέσεων εργασίας. Και περιορίσαμε το brain drain. Καθώς ο δείκτης ανεργίας πέφτει, οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Όταν κερδίσαμε τις εκλογές το 2023 η δεύτερη θητεία είχε στόχο την αύξηση των μισθών. Πλέον μπορούμε να φτάσουμε στον στόχο της αύξησης του κατώτατου μισθού και να τον υπερβούμε. Το ίδιο και για τον μέσο μισθό. Θέλουμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις βασικές μεταρρυθμίσεις μας ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη Ρόδο, είπε ότι και εκεί υπογράφηκε συμφωνία η οποία προβλέπει καλύτερες αμοιβές για όσους εργάζονται στον τουρισμό. «Είμαι ευτυχής που οι Έλληνες εργοδότες έχουν κατανοήσει ότι οι καλύτερες απολαβές έχουν αντίκτυπο στη δική τους ευζωία. Είμαι περήφανος που αυτές οι συμφωνίες υπογράφηκαν από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Σε μια εποχή που οι νέοι σε όλη την Ευρώπη αισθάνονται απειλή από τις αναταράξεις στην αγορά εργασίας και η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση μια κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενδιαφέρονται για αποτελέσματα και αυτό είναι μείζονος σημασίας θέμα. Επίσης, σημασία έχει ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και φέρνουμε αποτελέσματα.

Είμαι επίσης περήφανος που στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας έχουμε εκπληρώσει τις δεσμεύσεις μας για τους μισθούς αλλά και για τα εργασιακά δικαιώματα», υπογράμμισε επίσης.

Όπως είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης, «πριν από 10 χρόνια δεν έλεγαν πολύ καλά λόγια για την Ελλάδα σε αυτή την πόλη που βρισκόμαστε, αλλά χάρη στην επιμονή του ελληνικού λαού βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ελπίζω ότι η δική μας ιστορία να αποτελέσει πηγή έμπνευσης».