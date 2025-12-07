Την τακτική της εξωστρέφειας συνεχίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος σε κάθε ευκαιρία βρίσκεται κοντά στους πολίτες προκειμένου να τους ακούσει αλλά και να αναδείξει το κυβερνητικό έργο.

Χθες, βρέθηκε στο Μαρκόπουλο και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στους πολίτες είχε και προσωπικά στοιχεία και μια εμφανή προσπάθεια επανασυσπείρωσης της κομματικής βάσης.

Υπενθύμισε ότι στις 10 Ιανουαρίου θα συμπληρώσει δέκα χρόνια ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είπε: «Τα μαλλιά μου μπορεί να άσπρισαν λίγο, όμως, η αγάπη μου για το κόμμα, για τους Νεοδημοκράτες, για τις Νεοδημοκράτισσες, παραμένει όσο ισχυρή ήταν τότε. Η δε αφοσίωσή μου στον στόχο να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα παραμένει αδιαπραγμάτευτη».

Ο απολογισμός της διακυβέρνησης και το βλέμμα στο μέλλον

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και απολογισμό της διακυβέρνησής του, πάντα όμως κοιτάζοντας προς το μέλλον.

«Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να ενισχύει την αποτρεπτική της δυνατότητα, παράγοντας ταυτόχρονα πρωτογενή πλεονάσματα, αυξάνοντας την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα έχοντας τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες έμπρακτα απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας», είπε.

Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει τα μηνύματα των πολιτών και για τον λόγο αυτό προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις αλλά κυρίως σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα.

Ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν τη σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ και μάλιστα ισχυρές, οι οποίες, σε αντίθεση με τη δική μας, ενόψει και της ψήφισης του προϋπολογισμού, σχεδιάζουν αυξήσεις φόρων και μείωση παροχών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πάλι μήνυμα στους αγρότες και το ίδιο αναμένεται να πράξει και σήμερα μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, λέγοντας ότι σέβεται τον κάθε πολίτη ο οποίος διαμαρτύρεται, αλλά ζήτησε από τους αγρότες να λάβουν υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προκειμένου να μην διαταράσσεται η ευρύτερη κοινωνική συνοχή και μάλιστα ενόψει Χριστουγέννων.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες, ζητώντας τους να προσέλθουν συντεταγμένα, με εκπροσώπηση συγκεκριμένη. «Να ξέρουμε με ποιους μιλάμε, και με συγκεκριμένα αιτήματα. Και εμείς θα είμαστε εδώ να συνομιλήσουμε μαζί τους και να κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να τους στηρίξουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Και διαβεβαίωσε ότι για την κυβέρνηση, όσο μέλημα είναι το λεκανοπέδιο, άλλο τόσο μέλημα είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και γι’ αυτό, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, θα μηδενιστεί ο ΕΝΦΙΑ σε παραπάνω από 12.000 χωριά.