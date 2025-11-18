Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε μια επίσκεψη που θεωρείται πλέον «κλειδωμένη». Η άφιξη του κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας, ενός μηχανισμού που τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις διμερείς σχέσεις.

Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά το πιθανότερο σενάριο τοποθετεί την επίσκεψη είτε προς το τέλος του 2025 είτε στο πρώτο δίμηνο του 2026. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, μπορεί να ερχόταν και νωρίτερα, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στον σχετικό προγραμματισμό λόγω του shutdown στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες 43 ημέρες, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ είχαν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας (με απλά λόγια το Δημόσιο είχε παραλύσει), καθώς δεν είχε καταστεί δυνατό να εγκριθεί η νομοθεσία για τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2026.

Ξεκίνησε η προεργασία πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία άφιξής του

Στη χώρα μας τώρα, πριν καν ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία άφιξης του υψηλού καλεσμένου, ήδη γίνεται η κατάλληλη προεργασία. Προ ημερών, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τη νέα Αμερικανίδα πσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε μια συνάντηση γνωριμίας, ενώ ο επικεφαλής διπλωματίας είχε τετ α τετ στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας και με τον Αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν ακριβώς στην επικείμενη επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά και στους τρόπους περαιτέρω σύσφιξης της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και η ασφάλεια.

Σε αυτά τα ζητήματα, αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες και προτάσεις, αναμένεται να αναφερθεί και ο κ. Ρούμπιο ερχόμενος στη χώρα μας. Άλλωστε, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι μεγάλες ενεργειακές πρωτοβουλίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την Ελλάδα να κατέχει ρόλο κόμβου διοχέτευσης του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της αμερικανικής διπλωματίας, άλλωστε, η δυναμική που επιδεικνύει τις λίγες εβδομάδες που βρίσκεται στην Αθήνα η κ. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενισχύεται από τη στενή της σχέση με το περιβάλλον του πρώην προέδρου Τραμπ. Κι αυτό, όπως εκτιμούν διπλωματικές πηγές, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον Αμερικανό Πρέσβη που έχει τοποθετηθεί στην Άγκυρα, τον κ. Τομ Μπάρακ, και θα υπογραμμίσει τη σημασία της Ελλάδας στην αναδυόμενη ενεργειακή στρατηγική της Ανατολικής Μεσογείου.

Άξιο μνείας είναι το γεγονός πως η ίδια η κ. Γκίλφοϊλ μας προϊδέασε για την άφιξη του κ. Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι θα πρέπει να περιμένουμε και πολλές ακόμη επισκέψεις υψηλά ιστάμενων στελεχών. Ειδικότερα, απαντώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίου σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αφίξεων υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα, η Πρέσβης δήλωσε κατηγορηματικά: «Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα», προσθέτοντας πως «προγραμματίζονται και άλλες επισκέψεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ισχυρή δημόσια επιβεβαίωση της στενής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας». Η επίσκεψη Ρούμπιο, λοιπόν, δεν αποτελεί απλά μια διπλωματική κίνηση. Πρόκειται για ένα σήμα υψηλού επιπέδου, που δείχνει ότι οι ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου και κόμβου ενέργειας.