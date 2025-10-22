Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σχετικά με τον λόγο που αποχώρησε το πρωί του Σαββάτου (18/10) από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα λεπτά μετά την έναρξή της.

Καλεσμένη σε εκπομπή του σταθμού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε «σας οφείλω και μια συνέντευξη, θα την κάνουμε, δεσμεύομαι στον αέρα». Όταν ο παρουσιαστής της είπε «να σας ρωτήσει όμως ό,τι θέλει;», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Εννοείται, εγώ ποτέ δεν ρωτάω τι θα με ρωτήσουν ούτε συμφωνώ σε ερωτήσεις, άλλοι είναι εκείνοι που συμφωνούν και ζητάνε από δημοσιογράφους να ρωτήσουν συγκεκριμένα πράγματα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε: «Δεν αντιδρώ στις ερωτήσεις, αντιδρώ στην προπαγάνδα και τον αποπροσανατολισμό. Οι πολίτες έχουν κορυφαίο δικαίωμα να ενημερώνονται και να μην χειραγωγούνται. Όταν η επικαιρότητα, αντί να αποτυπώνεται στις ερωτήσεις και στα ρεπορτάζ, εξαλείφεται, αποκρύπτεται ή υποκαθίσταται από κάτι που δεν αποτελεί γεγονός ούτε επικαιρότητα, τότε υπάρχει αποπροσανατολισμός».

Υπενθυμίζεται ότι η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». «Αχ, μην μου ξεκινάτε σας παρακαλώ. Φαίη μου γλυκειά δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας. Πέρασε πριν απο δυο ημέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για την έργασία. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα. Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε (για τον Τσίπρα), θα φύγω. Κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός».

Η ένταση αυξήθηκε όταν τέθηκε το όνομα του Πάνου Ρούτσι, με την ίδια να αποφεύγει εκ νέου να σχολιάσει και τελικά να αφήνει το μικρόφωνο και να αποχωρεί από το πλατό, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επέστρεψε στο πλατό λέγοντας:

«Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει».

