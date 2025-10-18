Επίσκεψη στην Πεντέλη πραγματοποίησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης – σε μια περιοχή που σταδιακά μεταμορφώνεται μέσα από την αναδάσωση και την αποκατάσταση του φυσικού της περιβάλλοντος, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου του 2024.

Η περιοδεία του επικεντρώθηκε τόσο στα έργα αναγέννησης του βουνού όσο και στις υποδομές που ανακαινίζονται στην περιοχή.

«Είχα την ευκαιρία πριν έρθω να σας πω λίγα λόγια, να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται τώρα που μιλάμε. Ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει φυτέψει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης παραπάνω από 1 εκατομμύριο δεντράκια, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και της οργανωμένης παρέμβασης μετά την καταστροφή.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής — έναν χώρο που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τη φωτιά — και εξέφρασε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής. «Αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαημένο πριν από ένα χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στην Πεντέλη, το οποίο μέσα από μια ευγενική χορηγία τηρήσαμε τη δέσμευσή μας όχι απλά το ανακατασκευάσουμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο απ’ ό, τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Προσπαθούμε και πετυχαίνουμε»

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στάση της τοπικής κοινωνίας, εστιάζοντας στο πνεύμα συνεργασίας και επιμονής. «Και θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη… τη λέξη “προσπαθώ”. Προσπαθούμε συνέχεια κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τα προληπτικά μέτρα κατά των πυρκαγιών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Antinero, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στοχεύει στην προστασία των δασών και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Μετά την επίσκεψη στην αναδασωμένη περιοχή, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης, όπου συνομίλησε με κατοίκους και νέους αθλητές που προπονούνταν στον νέο χώρο. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του ολοκληρώνεται με ομιλία του σε ανοιχτή συγκέντρωση πολιτών στο κέντρο της πόλης.