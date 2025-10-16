Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Νικολαΐδης, προκάλεσε αίσθηση με μια ασυνήθιστη τοποθέτηση που θύμισε… Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Νικολαΐδης, σχολιάζοντας το άρθρο 17 του νομοσχεδίου, ο οποίο αφορά τη διάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε οργανικές μονάδες, έκανε παρατηρήσεις σχετικά με τη δομή των περιφερειακών τμημάτων. Ειδικότερα, ανέφερε ότι «πολύ σωστά έγινε ο διαχωρισμός του τμήματος παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ελεγχόμενων περιφερειακών αερολιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης» και αναρωτήθηκε γιατί δεν συνέβη το ίδιο και σε άλλες περιπτώσεις.

«Αναμένουμε σαφή εξήγηση γιατί παραμένουν μαζί Θεσσαλονίκη και Σκιάθος, Κέρκυρα και Ιωάννινα, Σάμος και Χίος, Μυτιλήνη και Λέσβος», είπε χαρακτηριστικά, μπερδεύοντας ουσιαστικά τη Μυτιλήνη, την πρωτεύουσα του νησιού, με ολόκληρη τη Λέσβο.

Το πιο πιθανό είναι πως ο βουλευτής ήθελε να αναφερθεί στη Μυτιλήνη και τη Λήμνο, όπως προβλέπεται ρητά στο επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου.