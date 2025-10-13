Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μπαίνει σε μια νέα, ενισχυμένη φάση, με σειρά επισκέψεων υψηλού επιπέδου στην Αθήνα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν το τέλος του έτους. Αναφερόμαστε στις επισκέψεις τριών Αμερικανών υπουργών που έχουν αναλάβει κρίσιμα χαρτοφυλάκια από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο.

Πρώτος απ’ όλους αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο 54χρονος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα συμμετάσχει στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ (σ.σ. ο 5ος γύρος είχε διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2024 στην Ουάσιγκτον) και θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη. Να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη φορά όπου ο εν λόγω Διάλογος θα φιλοξενήσει Αμερικανό αξιωματούχο τόσο υψηλού επιπέδου, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η αντίπερα όχθη του Ατλαντικού βλέπει τη χώρα μας ως στρατηγικό εταίρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ρούμπιο και Γεραπετρίτης έχουν συναντηθεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στις Βρυξέλλες και οι συζητήσεις τους φαίνεται να βοήθησαν στη διαμόρφωση ενός νέου κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσά τους, κάτι που αναμένεται να φανεί και στην επικείμενη επίσκεψη. Να σημειωθεί ότι η προετοιμασία του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών έχει ήδη ξεκινήσει από την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στην Ουάσιγκτον.

Αρχές Νοεμβρίου, αναμένεται στην Αθήνα και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Ο Ράιτ, που έχει την ευθύνη να προωθήσει την αμερικανική ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη, και θα συμμετάσχει στη διήμερη υπουργική συνεδρίαση της P-TECC, δηλαδή της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 του επόμενου μήνα. Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι από 24 χώρες και περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό χώρο. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, με την Ελλάδα να κατατάσσεται μεταξύ των βασικών συνεργατών των ΗΠΑ. Ράιτ και Παπασταύρου συναντήθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες και στη Νέα Υόρκη, όπου συζήτησαν στρατηγικά ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ. Συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη επιτάχυνσης και ενίσχυσης της πρωτοβουλίας «3+1», ένα πρόγραμμα συνεργασίας που αφορά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά που παραμένει σε εκκρεμότητα σε επίπεδο ΥΠΕΞ.

Η συνεδρίαση της P-TEC θα περιλαμβάνει όμως και τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος βρέθηκε ήδη στην Αθήνα και τον Σεπτέμβριο για επαφές με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά την ανακοίνωση ενδιαφέροντος της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου με το μέλος της κυβέρνησης Τραμπ να κάνει λόγο σε δηλώσεις του για τη σημασία της εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είχε τονίσει: «Οι ΗΠΑ είναι απόλυτα δεσμευμένες να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό», επισημαίνοντας τις μεγάλες επενδύσεις στο LNG. Παράλληλα είχε υπογραμμίζει τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας. Σημειωτέον πως ο κ. Μπέργκαμ, εκτός από υπουργός Εσωτερικών, είναι και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου. Από την Αθήνα τόνισε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν κοινές στοχεύσεις, ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τη χώρα μας να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα, μέσα από αυτές τις συναντήσεις και πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος κόμβος για τη διοχέτευση αμερικανικής ενέργειας προς την Ευρώπη, ενισχύοντας όπως γίνεται αντιληπτό τη γεωπολιτική της θέση. Τέλος, εντός των επομένων ημερών αφικνείται στη χώρα μας και η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο πρωθυπουργός είχε ήδη μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας μαζί της στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Atlantic Council και η άφιξή της αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη σταθερή παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τη συνεργασία στον πολιτικό και ενεργειακό τομέα.