Σε μια περίοδο κρίσιμη για τις ελληνοκυπριακές σχέσεις και με φόντο το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισκεφθεί τη Λευκωσία. Θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του κ. Νικήτα Κακλαμάνη στο εξωτερικό με την παρούσα του θεσμική ιδιότητα, παρά το γεγονός ότι έχει καταλάβει το τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα από τον περασμένο Ιανουάριο. Το εν λόγω ταξίδι αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όπως όλα δείχνουν, στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη αυτή, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα φάση, καθώς πηγές αναφέρουν πως εκτός από την ομόλογό του, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, θα έχει την ευκαιρία να δει και την λοιπή κυπριακή ηγεσία. Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του κ. Κακλαμάνη, η επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο δεν θα περιοριστεί σε τυπικές και μόνο συναντήσεις, αλλά θα αντικατοπτρίζει μια στρατηγική προσπάθεια να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διπλωματία και να ενισχυθεί η «φωνή» του Ελληνικού Κοινοβουλίου πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή.

Άλλωστε, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, αμφότερες οι δύο πλευρές προφανώς και ενδιαφέρονται για τη διατήρηση κοινής γραμμής πλεύσης σε όλα τα εθνικά ζητήματα. Η επίσκεψη του κ. Κακλαμάνη έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή τη σημασία του διαλόγου και της άμεσης επικοινωνίας που θα πρέπει να υπάρξει.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του διαδρομής, έχει παρέμβει αρκετές φορές υπέρ της Κύπρου. Από τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στη συνέχεια στο εθνικό Κοινοβούλιο, επιχειρούσε πάντα να προωθεί τις αντικατοχικές θέσεις του για το νησί. Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, είχε μεταβεί στην Κύπρο, στη Δερύνεια, με τη δολοφονία από τους Τούρκους των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού το καλοκαίρι του 1996, ενώ συμμετείχε και στις σχετικές κινητοποιήσεις, θέτοντας παράλληλα το θέμα στις Βρυξέλλες.

Είχε προτείνει και προωθήσει επίσης την υποψηφιότητα της δασκάλας Ελένης Φωκά για το βραβείο Ζαχάρωφ και κατάφερε να οδηγήσει την υποψηφιότητα στην τελική φάση, στη Διάσκεψη των Προέδρων. Συν τοις άλλοις, ως δήμαρχος Αθηναίων είχε τιμήσει τον Βάσο Λυσσαρίδη με τον τίτλο του Αθηναίου Πολίτη.

Πέραν του ταξιδιού στην Κύπρο, πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ σύντομα αναμένεται και δεύτερο ταξίδι του κ. Κακλαμάνη εκτός συνόρων, αυτή τη φορά στην Αίγυπτο. Η επίσκεψη στο Κάιρο υποδηλώνει την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να επανενεργοποιήσει την κοινοβουλευτική διπλωματία και με τη βορειοαφρικανική χώρα, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις σχέσεις με κράτη – «κλειδιά» της περιοχής μας. Θυμίζουμε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, καθώς υπάρχει κλίμα συνεργασίας και συναίνεσης από τα ενεργειακά ζητήματα και την άμυνα έως το μεταναστευτικό, τις εμπορικές σχέσεις και τον πολιτισμό.