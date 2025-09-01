Πριν το τέλος του 2025 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο χρονοκόφτης που θα κόβει αυτόματα τον ήχο από το μικρόφωνο σε όσους βουλευτές ξεπερνούν τον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας. Ωστόσο, αν εξασφαλιστεί συμφωνία ανάμεσα στα κόμματα, υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, να εφαρμοστεί το νέο μέτρο ακόμη νωρίτερα, με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου στις 6 Οκτωβρίου.

Το πρόβλημα έχει γίνει αρκετά έντονο τον τελευταίο καιρό, καθώς μια σειρά από πολιτικά πρόσωπα ξεπερνά κατά πολύ τον χρόνο ομιλίας που δικαιούνται. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που κάνοντας χρήση τόσο της ιδιότητας της επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Ομάδας όσο και της πρώην προέδρου της Βουλής, ξεπερνά ουκ ολίγες φορές τον προβλεπόμενο χρόνο. Μόλις στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, κατά τη συνεδρίαση επί του αιτήματος άρσης ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν στην Προανακριτική Επιτροπή για τον Τριαντόπουλο, αντί για 5 λεπτά, μιλούσε 19, με αποτέλεσμα να τη διακόψει ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς και να δημιουργηθεί φραστικό επεισόδιο. Η κα Κωνσταντοπούλου τότε είχε κάνει λόγο για «φασισμό» που «δεν θα περάσει».

Ο νυν πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για μια συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής, με τη βασική αλλαγή να αφορά ακριβώς τη συγκεκριμένη πρόβλεψη. Όπως έχει τονίσει, είναι αδιανόητο να συνεχίζεται η λειτουργία με έναν Κανονισμό που θεσπίστηκε πριν από 37 χρόνια, όταν στο Κοινοβούλιο υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα. Σήμερα, με εννέα κοινοβουλευτικές δυνάμεις και με αυξημένο αριθμό βουλευτών που θέλουν να τοποθετηθούν, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Οι συνεδριάσεις παρατείνονται υπερβολικά, οι τοποθετήσεις γίνονται συχνά κουραστικές και βγαίνουν αρκετές φορές εκτός θέματος, και το νομοθετικό έργο δυσκολεύεται να προχωρήσει με τον απαιτούμενο ρυθμό.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι κάθε ομιλητής θα έχει αυστηρά καθορισμένο χρόνο, τον οποίο θα πρέπει να σέβεται. Σε περίπτωση υπέρβασης, θα γίνεται αρχικά προειδοποίηση και, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, το μικρόφωνο θα κλείνει αυτόματα. Ο κανόνας θα είναι καθολικός και θα ισχύει από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή. Εξαιρέσεις θα γίνουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό ή οι προτάσεις μομφής, διαδικασίες που παραδοσιακά απαιτούν μεγαλύτερη ανοχή στον χρόνο.

Παράλληλα, εξετάζεται, όπως μαθαίνουμε, να υπάρξει μια μικρή αύξηση στον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας, ώστε να δοθεί στους βουλευτές και στους αρχηγούς κομμάτων η δυνατότητα να αναπτύσσουν πιο ολοκληρωμένα τις θέσεις τους. Για παράδειγμα, το σημερινό 7λεπτο των βουλευτών αναμένεται να γίνει 9λεπτο, ενώ για τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς το όριο θα ξεπερνά τα 25 και 20 λεπτά αντίστοιχα, σε σχέση με τα ισχύοντα σημερινά όρια. Η φιλοσοφία είναι να υπάρχει μια πιο δίκαιη ισορροπία: περισσότερος χρόνος, αλλά χωρίς καταχρήσεις.

Θυμίζουμε ότι η συζήτηση για την εγκατάσταση συστημάτων χρονομέτρησης άνοιξε από την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Βουλής ο Κώστας Τασούλας, όταν εγκρίθηκε σχετική δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε χρονομέτρων στις αίθουσες του Μεγάρου της Βουλής, ύψους άνω των 31.000 ευρώ. Τότε είχε γίνει το πρώτο βήμα με τη σύμβαση για τον εξοπλισμό, αλλά η εφαρμογή έμεινε στη μέση και το μέτρο δεν προχώρησε. Ο Νικήτας Κακλαμάνης τώρα δείχνει αποφασισμένος να ολοκληρώσει το έργο και να ενεργοποιήσει πλήρως το νέο σύστημα.

Μάλιστα, εξετάζεται και ένα πρόσθετο μέτρο που έχει προκαλέσει συζητήσεις: εκτός από το κλείσιμο του μικροφώνου, να διακόπτεται και η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όταν ένας βουλευτής ξεπερνά τον χρόνο. Η λογική πίσω από την πρόταση αυτή είναι να μην υπάρχει καν το κίνητρο για «βουβές παραστάσεις» μπροστά στις κάμερες, κάτι που έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η στάση έναντι των νέων ρυθμίσεων παραμένει προς το παρόν επιφυλακτική. Τα κόμματα δηλώνουν ότι θα τοποθετηθούν επίσημα μόλις ενημερωθούν αναλυτικά για τις αλλαγές που προωθούνται. Δεν λείπουν πάντως οι προβληματισμοί: ορισμένοι θεωρούν ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να περιορίσει την ελευθερία λόγου, ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι η εικόνα των μακροσκελών και συχνά εκτός θέματος παρεμβάσεων έχει κουράσει την κοινωνία και βλάπτει το κύρος του Κοινοβουλίου. Ήδη πάντως το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής έχει αναλάβει να προετοιμάσει το έδαφος, ώστε να υπάρξει πλήρης επεξεργασία των τεχνικών και νομικών λεπτομερειών της αναθεώρησης.