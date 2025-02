BEAST

Πού το πάει ο πρωθυπουργός

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο μίλησα με τρεις υπουργούς που έχουν τακτική επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου για να καταλάβω πού το πάει ο πρωθυπουργός και τι έχει στο μυαλό του για την επόμενη περίοδο. Μου είπαν ενδιαφέροντα πράγματα, όπως και έμαθα και πολύ παρασκήνιο για το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ας ξεκινήσουμε.

Μετά τις 13/3 ο ανασχηματισμός

Όπως ήταν λογικό η συζήτηση με τους τρεις κυβερνητικούς παράγοντες, περιστράφηκε γύρω από τον ανασχηματισμό και το πότε θα γίνουν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αυτό που έμαθα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει βεβιασμένες κινήσεις. Αυτό το είπε καθαρά προ ημερών και άρα ας έχουμε υπομονή. Όπως εξηγήθηκε και εδώ, αναμένεται να γίνει μετά την ορκωμοσία Τασούλα. Και θα κάνω μια παρένθεση επ’ αυτού.

Δεν θα παραμείνει σιωπηλός ο νέος Πρόεδρος

Για την Πέμπτη 13 του μηνός προσδιορίζεται η ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, κι απ’ ότι φαίνεται από εκείνη την ημέρα και μετά δεν πρόκειται να πλήξουμε. Στενοί συνεργάτες του νέου πολιτειακού άρχοντα έχουν μάλιστα ήδη αρχίσει να διαρρέουν προς τους δημοσιογράφος πως ο νέος αρχηγός του κράτους βάσει του Συντάγματος, δεν θα είναι ούτε διακοσμητικός, ούτε σιωπηλός. «Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την πολιτική θα είναι παρεμβατικός» τονίζουν χαρακτηριστικά. Προχωρούν μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας πως ο Κ. Τασούλας θα παρεμβαίνει πρωτίστως στα εθνικά θέματα, θυμίζοντας την ομιλία που είχε εκφωνήσει ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος ενώπιον του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον τον Νοέμβριο του 1999, για τα δίκαια της χώρας μας έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων. Παράλληλα σημειώνουν ότι ο Πρόεδρος θα τονίζει όπου και όποτε χρειάζεται, την ανάγκη για εθνική συνεννόηση. Μια από τις ήσσονες εκκρεμότητες που υπάρχουν πάντως, είναι εάν ο Κ. Τασούλας επιθυμεί να τον προσφωνούν Κωνσταντίνο ή Κώστα, όπως τον φώναζαν μέχρι τώρα οι περισσότεροι. Για την ιστορία, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε ζητήσει να μην την αποκαλούν Αικατερίνη, αλλά Κατερίνα.

Αλλαγές στο υπουργικό σχήμα

Επιστρέφω στο νέο κυβερνητικό σχήμα και αυτό που έμαθα όμως είναι πως θα γίνουν αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο και το θέμα είναι σε τι βάθος και σε τι βαθμό. Κυρίως με τους υφυπουργούς θα παιχτεί αρκετά το παιχνίδι, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν θέλει να μπει δυναμικά η Κοινοβουλευτική του Ομάδα για να υπερασπίζεται την κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει το παιχνίδι και κυρίως να δώσει ρόλο σε βουλευτές και να απομακρυνθούν εξωκοινοβουλευτικοί.

Περιοδείες υπουργών

Αυτό που είδα επίσης το Σαββατοκύριακο είναι πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πιο δυναμικά ορισμένοι υπουργοί, όχι μόνο στα ΜΜΕ αλλά και σε εκδηλώσεις κοπής πίτας, γεγονός που τους δίνει και την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά με την κομματική βάση κυρίως. Το Σαββατοκύριακο είδα, για παράδειγμα, τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη και τον υπουργό Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη σε εκδηλώσεις σε Πρέβεζα και Λάρισα αντίστοιχα.

Με το βλέμμα στο Βορρά

Την ίδια στιγμή η πτώση της ΝΔ στο Βορρά, αν και κάτι «τσιμπάει» το τελευταίο διάστημα, έχει κινητοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου. Θα γίνουν στοχευμένες κινήσεις το επόμενο διάστημα, ενώ ο πρωθυπουργός θα κάνει πιο συχνές επισκέψεις στην περιοχή. Ήδη μεθαύριο θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη για το Thessaloniki Summit 2025. Εκεί πέρα από την ομιλία του θα κάνει συναντήσεις με έμφαση και σε έργα υποδομής στην περιοχή.

Θέλουν να δουν τον Μητσοτάκη

Να επαναληφθεί αυτό που έγινε και τον περασμένο Φεβρουάριο όταν πέρασαν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου μαθαίνω ότι θέλουν οι εκπρόσωποι των αγροτών. Παρά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικό κλιμάκιο, δεν ικανοποιήθηκαν και έτσι δεν κάνουν πίσω και την Τετάρτη θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο ζητώντας ακριβώς μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχει μεταξύ άλλων στη λήξη της Συνόδου «Thessaloniki Summit 2025» που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Από το Μαξίμου λένε ότι καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει στηρίξει έμπρακτα όσο εκείνοι τους αγρότες και αυτό αποδείχθηκε με την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που είχαν θέσει στον πρωθυπουργό όπως η μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο αλλά και το φθηνότερο ρεύμα.

Ο πληθωρισμός και η σημερινή συνάντηση στο Ανάπτυξης

Με συνεχείς και εντατικούς ελέγχους, αυξημένα πρόστιμα και με τα μέτρα ελέγχου των τιμών σε ισχύ -μέχρι και τον Απρίλιο- από τη μία και τον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους στο λιανεμπόριο από την άλλη (λέγε με μαστίγιο και καρότο) το υπουργείο Ανάπτυξης έχει πετύχει να κρατήσει τον πληθωρισμό τροφίμων και βασικών αγαθών στο μηδέν και αρκετά κάτω από αυτό. Τελικά, ο Τάκης Θεοδωρικάκος πέτυχε να έχει η Ελλάδα τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Όμως, διεθνείς εξελίξεις ασκούν πιέσεις στις τιμές (κακάο, σοκολάτα, καφές και μοσχαρίσιο κρέας εξαιτίας περιβαλλοντικών κανονισμών της ΕΕ) και ο υπουργός Ανάπτυξης σπεύδει να προλάβει εξελίξεις. Σήμερα, έχει καλέσει στο γραφείο του τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, των βιομηχανιών τροφίμων και των πολυεθνικών με θέμα τη μείωση του μεσοσταθμικού τους κέρδους, ώστε να μην υπάρξουν ανατιμήσεις. Μόνο με κοινωνική ευθύνη από την υγιή επιχειρηματικότητα και αποφασιστικότητα από την πολιτεία μπορεί να προστατευτεί το εισόδημα των πολιτών και σε αυτό ο Τ. Θεοδωρικάκος είναι αποφασισμένος να μην κάνει καμία έκπτωση. Επίσης, συνεδριάζει η διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων και αναμένεται να εγκριθούν επενδυτικά σχέδια 1,2 δισ. ευρώ.

Η επιστροφή Τσίπρα

Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Το προηγούμενο τριήμερο είχα την ευκαιρία να δω από κοντά δυο πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά στον Τσίπρα την περίοδο της διακυβέρνησής του. Άνθρωποι κύρους και με θετικό πρόσημο τα χρόνια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Τι μου είπαν; Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό. Και αυτό που έμαθα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, και μην ακούτε άλλα περί αποστρατείας ή διαλέξεων στο Χάρβαρντ, κλπ, ετοιμάζει μεθοδικά την επιστροφή του.

Το κενό που θέλει να εκμεταλλευτεί

Θεωρεί, και αυτό το λέει σε συνομιλητές του, ότι υπάρχει κενό στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και θα επιδιώξει και πάλι να τον καλύψει και να τον εκφράσει. Αν και έχει ενδοιασμούς, δέχεται πίεση να βγει μπροστά. Και όπως μου είπε ο ένας εξ αυτών, δεν θα αργήσει να το πει και δημόσια. Και μάλιστα θέτει και ορίζοντα τον πρώτο μήνα μετά το Πάσχα και κυρίως πριν μπει το καλοκαίρι που θα αξιοποιηθεί για οργανωτικά θέματα. Μένει να αποδειχθεί.

Αναζητείται ενότητα

Και ενώ ο Τσίπρας αναζητά ζωτικό πολιτικό χώρο, χθες είχαμε σύναξη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων προσώπων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που ψάχνουν την ενότητα. Η Ανανεωτική Αριστερά, που είναι συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε τον Συνταγματολόγο Ξενοφών Κοντιάδη, την καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής Μαριλένα Κοππά, τον διδάκτωρ ιστορίας Γαβρίλη Λαμπάτο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στέφανο Παραστατίδη, τον συγγραφέα κι ακαδημαϊκό Γιώργο Σιακαντάρη αλλά και τον επίσης ακαδημαϊκό Θεόδωρο Τσέκο . Εκεί, σε μια σύναξη που οργάνωσε μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς Θοδωρής Μαργαρίτης που χαιρέτησε και συντόνισε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης το θέμα ήταν: «2027: Η επόμενη ημέρα για την προοδευτική αλλαγή».

Οι παρουσίες

Εκεί ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Φίλιππος Σαχινίδης και ο Γιώργος Τσούμας από το ΠΑΣΟΚ. Από το ΣΥΡΙΖΑ είδα τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Τρύφωνα Αλεξιάδη, τον Συμεών, Κεδίκογλου, τον Γιώργο Βασιλειάδη, αλλά και πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο, όπως ο Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας της κίνησης Κόσμος και ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Το Γραφείο Τεκμηρίωσης

Μαθαίνω πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επανιδρύει το Γραφείο Τεκμηρίωσης, την ώρα που είναι ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας και πολώνει το κλίμα απέναντι στον όρο «δεξιά». Για όσους δεν θυμούνται το Γραφείο Τεκμηρίωσης κατά αδιαφάνειας και διαφθοράς υπήρξε και επί Γιώργου Παπανδρέου και επικεφαλής είχε οριστεί το ιστορικό στέλεχος Γρηγόρης Νιώτης και τον οποίο πλαισίωναν οι τότε βουλευτές Μιχάλης Καρχιμάκης και Γιώργος Ανωμερίτης. Στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σημειωθεί, είχε λειτουργήσει Γραφείο Τεκμηρίωσης και το διάστημα 1989-93 και της κυβέρνησης K. Μητσοτάκη. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι το το θέμα να ξαναγίνει γραφείο τεκμηρίωσης είχε τεθεί και στην Φώφη Γεννηματά αλλά τότε αντέδρασε αρνητικά άνθρωπος που ήταν με όλους τους προέδρους. Και δεν αναφέρομαι στον Κώστα Λαλιώτη.

Περίεργο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, το εσωκομματικό ερώτημα είναι αν αμφισβητείται ή όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης; Με αυτό πορεύτηκαν το τριήμερο που πέρασε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αμφισβητείται και όσο τα ποσοστά δεν είναι τα αναμενόμενα τόσο η γκρίνια θα αυξάνεται. Σήμερα αναμένεται να ενσωματωθεί στο κόμμα και η Ράνια Θρασκιά – στην οποία άνοιες την πόρτα της πολιτικής ο Αλέξης Τσίπρας, βάζοντας την στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Το think thank «Συνέργεια»

Τα λεγόμενα Think Thank ή αλλιώς Δεξαμενές Σκέψης μπορεί στη χώρα μας να μην παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών αλλά μην ξεχνάμε τη μεγάλη συνεισφορά τους στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Αν και κατά τη γνώμη μου τα κόμματα στη χώρα μας ανεξαρτήτως αν είναι μικρά ή μεγάλα, δύσκολα μπορούν να αποτελέσουν φυτώρια νέων αξιόλογων στελεχών. Και στέκομαι σε αυτό γιατί είδα με ενδιαφέρον την περίπτωση του think thank «Συνέργεια» που ομολογώ ότι δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Έμαθα ότι η ιδρυτική τους εκδήλωση έγινε στο Μέγαρο Μουσικής στα μέσα Ιανουαρίου με κεντρικό ομιλητή τον Κωστή Χατζηδάκη – κρατήστε το αυτό- και το «τρέχουν» ο Ορέστης Ομράν δικηγόρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Southampton, Μιχάλης Ρίσβας, η δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Μαρίνα Καλαϊτζή, η Μαρία Σωτηρίου, υπεύθυνη Εξωτερικών Σχέσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μου είπαν ότι είχε αρκετό κόσμο στην παρουσίαση και ο στόχος είναι να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και να παράγει συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Θα περιμένω τη δεύτερη εκδήλωση για να διαπιστώσω αν θα είναι αμιγώς σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν και μου ανέφεραν ότι θα υπάρξουν και άνθρωποι από άλλες κομματικές δεξαμενές που έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο ή έχουν συμβάλει στο δημόσιο βίο. Για να δούμε.

Ένα φρέσκο μυαλό με ωραίες ιδέες

Εσένα αν σε λένε Στέφανο, μετά την έλευση Κασσελάκη, σου εύχονται περισσότεροι;

Είδα ένα βίντεο που κυκλοφορεί με τον Στέφανο Κασσελάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του να ρωτάει δημοσιογράφο που τυγχάνει να τον λένε Στέφανο, αν στην πρόσφατη ονομαστική του εορτή, στις 27 του Δεκέμβρη δηλαδή, του ευχήθηκαν περισσότεροι συγκριτικά με παλαιότερα. Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής θεωρεί πως το όνομα «Στέφανος» πήρε αξία μετά την είσοδο του ίδιου στην πολιτική σκηνή. Μιλάμε για κίνημα αλλαγής. Όχι αστεία. Φρέσκο μυαλό, ωραίες ιδέες. Ιδέες που ο τόπος έχει ανάγκη. «Όχι», του απάντησε ο δημοσιογράφος. «Είμαι γνωστός εδώ», συμπλήρωσε.

Πειραιώς – Εθνική Ασφαλιστική: Είναι τόσο εύκολο το deal όσο δείχνει;

Μπορεί το πολυσυζητημένο deal που επιδιώκουν Πειραιώς και CVC για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής να φαντάζει στα μάτια κάποιων ως κλεισμένο, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές έχουν εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Το κλείσιμο της συμφωνίας παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε κανονιστικό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή να οδηγήσουν στα βράχια το deal. ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος για να διαλυθεί η συμφωνία bancassurance που έχει συνάψει η CVC Capital Partners με την Εθνική Τράπεζα, η οποία μεταξύ άλλων ορίζει αμοιβή ύψους 120 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που επιτευχθούν οι στόχοι στο πλαίσιο της αποκλειστικής πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σας θυμίζω ότι το bancassurance αφορά στη σύμπλευση Εθνικής Τράπεζας και Εθνικής Ασφαλιστικής με την πρώτη να πουλάει τα ασφαλιστικά προϊόντα της δεύτερης, με σκοπό να προσθέσει συμπληρωματικά προϊόντα και έσοδα στον ισολογισμό της η Τράπεζα.

Η σύσταση της Telegraph για το παπούτσι του Λάτση

Στο παπούτσι του Άλεξ Λάτση έριξε τα φώτα της η Telegraph, η οποία βαθμολόγησε το ελληνικό παπούτσι EnaProto Runner, της εταιρείας Ena Athletics του Λάτση με 9 στα 10 για τις επιδόσεις του σε μεγάλες αποστάσεις τρεξίματος μαραθωνίου δρόμου. Η αναφορά της The Telegraph, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν κολοσσοί όπως η Nike και άλλες μεγάλες εταιρείες αθλητικών που κυριαρχούν στο χώρο αυτόν. Σας θυμίζω ότι το Proto Runner 1 είναι το πρώτο αθλητικό παπούτσι με ελληνικό DNA μετά από πολύ καιρό, το οποίο ωστόσο παράγεται στην Κίνα, ενώ η τιμή λιανικής είναι στα 230 ευρώ. Στη συγκεκριμένη εταιρεία συμμετέχουν ο Άλεξ Λάτσης, διάδοχος του Δόκτωρος Σπύρου Λάτση, ο Peter Ruppe στέλεχος με μακρά θητεία στη Nike αλλά και σε εταιρείες όπως η Under Armour και η Columbia Athletics, o σχεδιαστής Manuelle Bianchi και ο Θωμάς Θωμαΐδης με πρότερη θητεία στην Ocado Retail στη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, στη διάρκεια του 2024 έγιναν και τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος λιανικής της ΕΝΑ Athletics,στο Golden Hall, ακριβώς απέναντι από το κατάστημα της πολυεθνικής αθλητικών ειδών, Nike.

Το νέο ράλι του χρυσού

Σταθερό και ασφαλές καταφύγιο για επενδυτές που θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, συνεχίζει να είναι ο χρυσός, ο οποίος από την αρχή του 2025 αυξήθηκε κατά περίπου 10%. Αρκετοί είναι εκείνοι που αυτή την περίοδο τρίβουν τα χέρια τους για την ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου, έχοντας αγοράσει φθηνότερα το προηγούμενο διάστημα. Να σημειώσω εδώ ότι τον Ιανουάριο του 2024 η τιμή του χρυσού έφτασε στα 2.035 και τον περασμένο Απρίλιο υπερέβη τα επίπεδα των 2.350 δολαρίων και στα τέλη του περασμένου Αυγούστου στα 2.540 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς υπήρχε αισιοδοξία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) πλησίαζε στη μείωση των επιτοκίων, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια λειτουργούν συνήθως αρνητικά για τον χρυσό.

Αλλαγή πλεύσης για τη mega επένδυση της Mirum στην Ελούντα;

Η επένδυση του Ρώσου επιχειρηματία, Βιτάλι Μπορίσοφ, στην Ελούντα της Κρήτης έχει συζητηθεί πολύ στους επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς κύκλους τα τελευταία χρόνια. Αυτό που μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς είναι ότι ο Μπορίσοφ αναζητά επενδυτή για να αποχωρήσει από το project. Πρόκειται για το περίφημο EloundaHills με επένδυση πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία πολυτελών κατοικιών και πεντάστερου ξενοδοχείου σε έκταση γης 737 στρεμμάτων. Το έργο του Μπορίσοφ έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Ωστόσο φαίνεται πως οι μεγάλες καθυστερήσεις για την έναρξη του project – χρειάστηκε να περάσουν οκτώ χρόνια – φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις στο μυαλό του Ρώσου.

Τι έχασε η αγορά ηλεκτρικών

Σε χαμηλότερες πτήσεις από εκείνες του 2023 κινήθηκε στη διάρκεια της περσινής χρονιάς η αγορά ηλεκτρικών, όπως δείχνουν τα στοιχεία μετρήσεων. Για να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, οι πωλήσεις συρρικνώθηκαν στη διάρκεια του 2024 κατά 3,7%, από 3,04 δισεκατομμύρια ευρώ του 2023 σε 2,93 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα τεμάχια που πουλήθηκαν, ήταν οριακά μειωμένα κατά 0,4%, από 18,88 εκατομμύρια συσκευές το 2023 στις 18,80 εκατομμύρια συσκευές το 2024. Την πιο μεγάλη συρρίκνωση πωλήσεων κατέγραψε η κατηγορία του κλιματισμού, της οποίας οι πωλήσεις κινήθηκαν πτωτικά κατά 25,5% από 384,18 εκατομμύρια ευρώ σε 286 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη εικόνα οφείλεται στο γεγονός ότι το 2023, σε αντίθεση με το 2024, βρισκόταν σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων συσκευών με καινούργιες, ενεργειακά αποδοτικές και αφορούσε τα κλιματιστικά, τους ψυγειοκαταψύκτες και τα ψυγεία.