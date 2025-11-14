Η Ζέτα Μακρυπούλια ήρθε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο προξενιό στο πλατό του «Ρουκ Ζουκ». Ο Βασίλης εμφανίστηκε στο τηλεπαιχνίδι με έναν επιπλέον σκοπό: να βοηθήσει τον πατέρα του να ξαναβρεί τον δρόμο της προσωπικής του ζωής.

O νεαρός απηύθυνε στην παρουσιάστρια μια αιφνιδιαστική ερώτηση για την προσωπική της κατάσταση. «Έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;», ρώτησε ο παίκτης τη Ζέτα Μακρυπούλια.

«Μου προξενεύει τον πατέρα του;», ρώτησε ξαφνιασμένη η παρουσιάστρια, με τον Βασίλη να προσθέτει: «Έχουν χωρίσει με τη μάνα μου εδώ και 10 χρόνια, είναι κούκλος σαν εμένα. Είναι μελαχρινός όμως. Είναι πολύ εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος». Τα γέλια στο πλατό ήταν αναμενόμενα. «Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά», απάντησε η παρουσιάστρια.