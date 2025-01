Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από την τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της Κάμερον Ντίαζ, αλλά οι λάτρεις της έχουν έναν λόγο να χαίρονται. Με την ταινία του Netflix, Back in Action, η Ντίαζ επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά πλάι στον Τζέιμι Φοξ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στα Any Given Sunday και Annie.

«Όλοι μου κάνουν την ερώτηση: “Θα επιστρέψει η Κάμερον Ντίαζ”»; δήλωσε ο Φοξ δήλωσε στο Netflix. Η απάντηση; Ναι, και με εκδίκηση.

Στο Back in Action, ο Φοξ και η Ντίαζ υποδύονται τους φαινομενικά μέτριους γονείς με ένα μεγάλο μυστικό: Κάποτε ήταν απίστευτα ικανοί μυστικοί πράκτορες. «Είμαστε σε μια αποστολή και εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία, όπου οι άνθρωποι μπορεί να νομίζουν ότι είμαστε νεκροί, να εξαφανιστούμε από προσώπου γης και να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή και να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας», δήλωσε η Ντίαζ στο Netflix. Φυσικά, η παλιά τους ζωή αναπόφευκτα χτυπάει την πόρτα. Σύντομα, οι δυο τους σύρονται πίσω στην καριέρα που άφησαν πίσω τους, με… εκρηκτικά αποτελέσματα.

Λίγα λόγια για την υπόθεση σου Back in Action

Όπως αναφέρει το Netflix, σε αυτή την κωμωδία δράσης το δίδυμο πρωταγωνιστεί ως Έμιλι και Ματ, πρώην κατάσκοποι της CIA που έχουν ανταλλάξει τις μυστικές αποστολές τους με την ήσυχη ζωή που υπόσχεται η δημιουργία μιας οικογένειας.

Όταν όμως η κάλυψή τους αποκαλύπτεται απροσδόκητα, το ζευγάρι επιστρέφει στον επικίνδυνο κόσμο της κατασκοπείας. Με τους εχθρούς και το παρελθόν τους να να τους πλησιάζουν, η Έμιλι και ο Ματ πρέπει να βασιστούν στις παλιές τους ικανότητες (και ο ένας στον άλλο) για να επιβιώσουν σε μια περιπέτεια που θα τους ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Σε σκηνοθεσία του Σεθ Γκόρντον (που μας έδωσε επίσης τα Horrible Bosses και Baywatch), αυτό το ο κατασκοπευτικό θρίλερ υπόσχεται μια διασκεδαστική και οικογενειακή κωμωδία, γεμάτη έξυπνα πειράγματα από την Ντίαζ και τον Φοξ, οι οποίοι αξιοποιούν τη μοναδική τους χημεία. Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts και Rylan Jackson.