Χαρούμενοι τόσο οι Μπλε όσο και οι Κόκκινοι του Survivor All Star οδηγήθηκαν στο συμβούλιο του νησιού όπου τους περίμενε ο Γιώργος Λιανός της νύχτα της Πέμπτης (1/6). Και αυτό μιας και είχε προηγηθεί για όλους τους παίκτες η πολυαναμενόμενη συνάντηση με τους δικούς τους ανθρώπους που ταξίδεψαν μέχρι τον Άγιο Δομίνικο.

Δάκρυα, συγκίνηση, συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές και πολύ τρυφερές αγκαλιές κυριάρχησαν, αλλά και… κωμικά στιγμιότυπα όπως όταν ο Τάκης Καραγκούνιας αντίκρισε την κόρη του και τη ρώτησε «Έχεις βάλει κραγιόν Ραφαηλία;», για να πάθει στη συνέχεια «ένα μίνι εγκεφαλικό» όταν εκείνη του είπε πως της αρέσει ο Κωνσταντίνος Βασάλος και θέλει αυτόγραφό του.

Με… άγριες διαθέσεις ταξίδεψε, τώρα στον Άγιο Δομίνικο η μαμά της Μαριαλένας που ήταν όλο παρατηρήσεις «Περιόρισε λίγο τα νευράκια σου», «Ώπα, λέω, έχω βγει πάλι κλαψιάρα και γκρινιάρα» για να ρίξει και τη βόμβα στο φινάλε «Έτσι γκρινιάζεις στον Σάκη όλη μέρα; Ε, όχι είναι αδικία. Θα κάνετε παιδάκι;».

Οι τρεις υποψήφιοι για αυτή την εβδομάδα ήταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Μελίνα Μεταξά και ο Τάκης Καραγκούνιας. Ο τρίτος ήταν και εκείνος που αποχώρησε από το Survivor All Star, έχοντας προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις στην αντίπαλη ομάδα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τάκης Καραγκούνιας πάνω στα νεύρα μετά την ήττα από τον Γιώργο Ασημακόπουλο κλώτσησε έναν κουβά με νερό τραυματίζοντας το πόδι του. Ο αγώνας διακόπηκε με τους μπλε παίκτες να ξεσπούν εναντίον, καθώς κινδύνευσαν και οι δύο ομάδες να χάσουν το μεγάλο έπαθλο της συνάντησης με τις οικογένειές τους.

Το αγώνισμα συνεχίστηκε την επόμενη μέρα με την κόκκινη ομάδα να κερδίζει το μεγάλο έπαθλο, αλλά τον Γιώργο Λιανό να κάνει την ανατροπή και να ανακοινώνει ότι ένα τέταρτο με τους συγγενείς τους θα είχαν και οι χαμένοι της μπλε ομάδας.

«Είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέον οι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Τάκης Καραγκούνιας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

Στο άκουσμα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, ο Νίκος Μπάρτζης κραύγασε «ναι» από τον απέναντι πάγκο προκαλώντας την έκπληξη τόσο της κόκκινης ομάδας όσο και του παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης. «Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει» τόνισε, εμφανώς απορημένος, ο μισθοφόρος και πρώην παίκτης της κόκκινης ομάδας με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη το συμβούλιο του νησιού.

Ο παρουσιαστής, λοιπόν, του έκανε παρατήρηση για αυτή την ενέργεια.

«Θέλω να ζητήσω μια τέτοια μέρα που έχει συνδεθεί με κάτι πολύ προσωπικό να σεβαστούμε τον Τάκη» είπε.

«Να τον έχει γερό ο Θεός και να του δίνει και μυαλό. Ας κρίνει ο κόσμος από την αντίδρασή του ποιος είναι ο Μπάρτζης» ήταν η απάντηση Καραγκούνια.

Όπως είπε φεύγει γιατί οι συνυποψήφιοί του είναι πιο δημοφιλείς έξω.

Φεύγοντας μάλιστα αναφώνησε «Αίγιο!», ενώ πριν και ενώ έπλεξε το εγκώμιο του Σάκη Κατσούλη δήλωσε πως θα ήθελε για νικητή τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τον γιατρό του όπως τον αποκαλούσε στο παιχνίδι.