Κοντά στα 1,6 εκατομμύρια για ένα ποστ στο Instagram. Αυτό είναι το ποσό που θα λάβει ένας celebrity για να συμφωνήσει σε κάποιο endorsement. Το Hopper HQ δημοσίευσε για άλλη μια φορά τις πιο ακριβοπληρωμένες διασημότητες στο Instagramγια το 2022 και αυτές οι διασημότητες κερδίζουν εκατομμύρια μόνο και μόνο με το να μοιράζονται μια και μόνο φωτογραφία στο λογαριασμό τους.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η έκδοση των πιο ακριβοπληρωμένων διασημοτήτων στο Instagram από το Hopper HQ. Στην ετήσια λίστα γίνονται γνωστές οι αμοιβές που ζητούν οι διασημότητες ως αντάλλαγμα για την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι που φαίνεται ότι αποδίδει, καθώς πολλές εταιρείες εξακολουθούν να τους ζητούν να το κάνουν.

Εκατοντάδες διασημοτήτων κερδίζουν εκατομμύρια από τις χορηγούμενες αναρτήσεις στο Instagram και έχει γίνει μια νέα πηγή εισοδήματος γι’ αυτούς. Παρακάτω παρατίθενται οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένες διασημότητες στο Instagram από τον πιο «οικονομικό» στον πιο τσουχτερό.

10 – Κένταλ Τζένερ

Η Αμερικανίδα τηλεπερσόνα και μοντέλο μόδας Κένταλ Τζένερ είναι στη συνέχεια η δέκατη πιο ακριβοπληρωμένη διασημότητα στο Instagram με συνολικά 212 εκατομμύρια followers και πληρώνεται 1.053.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Είναι περισσότερο γνωστή για το ρόλο της ως ένα από τα αδέλφια Kardashian-Jenner στο Keeping Up with the Kardashians. Είναι επίσης μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων μοντέλων στον κόσμο κερδίζοντας περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2015 με το υψηλότερο εισόδημα των 22 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018. Κέρδισε χρήματα από διάφορες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμφωνίες υποστήριξης και εμφανίσεις.

9 – Τζάστιν Μπίμπερ

Ο Καναδός τραγουδιστής της ποπ Τζάστιν Μπίμπερ είναι ο ένατος πιο ακριβοπληρωμένος διάσημος στο Instagram με συνολικά 215 εκατομμύρια followers και αμείβεται με περίπου 1.112.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, αφού ανακαλύφθηκε ως ερμηνευτής στο YouTube το 2007. Είναι επίσης από τους πιο ακριβοπληρωμένους διασκεδαστές στον κόσμο και μπορεί εύκολα να φέρει 60 έως 80 εκατομμύρια δολάρια από πολλαπλές πηγές εισοδήματος.

8 – Μπιγιονσέ

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός Beyonce είναι η όγδοη πιο ακριβοπληρωμένη διασημότητα στο Instagram με συνολικά 231 εκατομμύρια followers και αμείβεται με περίπου 1.147.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Όντας η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια που είναι, έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμους διαγωνισμούς τραγουδιού και χορού πριν πετύχει στο χώρο. Έγινε διάσημη ως τραγουδίστρια ενός από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία συγκροτήματα στην ιστορία, των Destiny’s Child, στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

7 – Λιονέλ Μέσι

Ο γεννημένος στην Αργεντινή επαγγελματίας αθλητής Λιονέλ Μέσι είναι ο έβδομος πιο ακριβοπληρωμένος διάσημος στο Instagram με συνολικά 299 εκατομμύρια followers και αμείβεται με περίπου 1.169.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Είναι ο δεύτερος επαγγελματίας αθλητής που περιλαμβάνεται στη λίστα μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Συχνά θεωρείται ο καλύτερος ποδοσφαιριστής παγκοσμίως και έχει τεράστια καθαρή αξία 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μέσι έχει κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του από τη θητεία του ως επιθετικός και εξτρέμ στην ομάδα της Μπαρτσελόνα.

6 – Κιμ Καρντάσιαν

Η Αμερικανίδα προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, socialite και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν είναι η έκτη πιο ακριβοπληρωμένη διασημότητα στο Instagram με συνολικά 278 εκατομμύρια followers και αμείβεται με 1.419.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Είναι ανάμεσα στα τρία αδέλφια της οικογένειας Kardashian-Jenner που περιλαμβάνονται στη λίστα μαζί με την Kylie και την Kendall. Αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια καθαρή αξία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το 2022. Κέρδισε για πρώτη φορά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης ως φίλη και στυλίστρια της κληρονόμου, Paris Hilton. Ωστόσο, έγινε πιο διάσημη μετά τη δημοσιοποίηση του sex tape της με τον τότε φίλο της Ray J το 2007.

5 – Σελένα Γκόμεζ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Σελένα Γκόμεζ είναι η πέμπτη πιο ακριβοπληρωμένη διασημότητα στο Instagram με συνολικά 288 εκατομμύρια followers και αμείβεται με 1.468.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Έχει συγκεντρώσει μια τεράστια καθαρή αξία 75 εκατομμυρίων δολαρίων με την καριέρα της ως τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός. Βρίσκεται στη βιομηχανία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δημοφιλείς φιγούρες σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με πάνω από 25 εκατομμύρια followers στο TikTok.

4 – Κάιλ Τζένερ

Το αμερικανικό μοντέλο, αστέρας του ριάλιτι και επιχειρηματίας καλλυντικών Κάιλ Τζένερ είναι η τέταρτη πιο ακριβοπληρωμένη διασημότητα στο Instagram με συνολικά 300 εκατομμύρια followers και αμείβεται με 1.494.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Είναι η δεύτερη δισεκατομμυριούχος της φατρίας Kardashian-Jenner μαζί με την αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια καθαρή αξία. Ο πλούτος της προήλθε κυρίως από την επιχείρηση καλλυντικών της που ονομάζεται Kylie Cosmetics. Από τότε πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας της τον Νοέμβριο του 2019, όταν πούλησε το 51% των μετοχών στην Coty Inc. έναντι περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

3 – Αριάνα Γκράντε

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός Αριάνα Γκράντε είναι η τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη διασημότητα στο Instagram με συνολικά 298 εκατομμύρια followers και αμείβεται με 1.510.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Έχει μια εντυπωσιακή καθαρή αξία 200 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων και πιο δημοφιλών διασημοτήτων στον κόσμο από τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Είναι επίσης ένας από τους καλλιτέχνες με τους περισσότερους followers σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με περίπου 48 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, 25 εκατομμύρια followers στο TikTok και 80 εκατομμύρια followers στο Twitter.

2 – The Rock

Ο Αμερικανός ηθοποιός, πρώην επαγγελματίας παλαιστής και επιχειρηματίας Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός και ως The Rock, είναι ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος διάσημος στο Instagram με συνολικά302 εκατομμύρια followers και αμείβεται με 1.523.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Έχει συγκεντρώσει εντυπωσιακά μια καθαρή αξία 800 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει ένα μερίδιο 30-40% στην επιχείρηση που ονομάζεται Teremana Tequila. Έχει καταγραφεί ως ο πιο ακριβοπληρωμένος διασκεδαστής στον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια και είναι από τις πιο αγαπημένες διασημότητες στο Χόλιγουντ. Κερδίζει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τις ταινίες και τις προσπάθειές του.

1 – Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Πορτογάλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πρεσβευτής προϊόντων και επιχειρηματίας Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος διάσημος στο Instagram με συνολικά 410 εκατομμύρια followers και αμείβεται με περίπου 1.604.000 δολάρια ανά ανάρτηση. Έχει συγκεντρώσει εντυπωσιακά μια καθαρή αξία 500 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία προήλθε κυρίως από τον μισθό του ως επαγγελματίας αθλητής. Κερδίζει περίπου 100 έως 150 εκατομμύρια δολάρια ετησίως μόνο από τους μισθούς και τις χορηγίες του. Φέρεται να κερδίζει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από τις πολυάριθμες διαφημιστικές του καταχωρήσεις με εταιρείες όπως η Clear shampoo, η Nike και η Herbalife.