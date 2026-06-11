Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της η Καμίλα Καμπέγιο, μετά τη δακρυσμένη selfie που δημοσίευσε την Τετάρτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η 29χρονη ποπ σταρ ανέβασε συνολικά τέσσερις φωτογραφίες, γράφοντας στη λεζάντα απλώς: «Γεια», συνοδεύοντας τη λέξη με ένα χαμογελαστό emoji.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, παρότι ανάμεσα στις εικόνες υπήρχαν και πιο χαλαρά στιγμιότυπα, όπως ένα στο οποίο η τραγουδίστρια κοιτάζει το είδωλό της στον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου, οι followers της στάθηκαν κυρίως στη φωτογραφία όπου φαίνεται εμφανώς συγκινημένη.

Camila Cabello sparks fan concern as she posts teary-eyed selfie after split from billionaire boyfriend https://t.co/8t0jSKGTxq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 11, 2026

«Ποιος σε έκανε να κλάψεις;», έγραψε ένας χρήστης, προσθέτοντας μια σειρά από emoji με μαχαίρια. Ένας άλλος σχολιαστής, εμφανώς προστατευτικός απέναντί της, ρώτησε με κεφαλαία: «Ποιος ήταν αυτός που έκανε το μωρό μου να κλάψει;».

Η ανάρτηση ήρθε λίγο μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν την Καμίλα Καμπέγιο να έχει χωρίσει από τον Λιβανέζο δισεκατομμυριούχο Χένρι Τζούνιορ Σαλχούμπ, έπειτα από περίπου 18 μήνες σχέσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Sun» την περασμένη εβδομάδα, η Καμίλα Καμπέγιο και ο Χένρι Τζούνιορ Σαλχούμπ φαίνεται πως απομακρύνθηκαν σταδιακά, μετά τη γνωριμία τους στη Σαουδική Αραβία στα τέλη του 2024. Η τραγουδίστρια φέρεται πλέον να έχει στρέψει την προσοχή της στη νέα της δισκογραφική δουλειά. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το ζευγάρι είχε μοιραστεί στα social media στιγμές από ταξίδια σε Παρίσι, Ρώμη, Σεν Μπαρτ, Μονακό και Ίμπιζα.

Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα, η Καμίλα Καμπέγιο είχε αφήσει να εννοηθεί πως ήταν «πολύ ερωτευμένη» με τον Σαλχούμπ. Ωστόσο, η τελευταία φορά που δημοσίευσε φωτογραφία του 39χρονου επιχειρηματία ήταν τον Μάρτιο, με αφορμή τα 29α γενέθλιά της. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους φέρεται να έγινε τον Απρίλιο, στο φεστιβάλ Coachella.

Η Καμίλα Καμπέγιο και ο Χένρι Τζούνιορ Σαλχούμπ συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά τον Νοέμβριο του 2024, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε πάρτι στη Σαουδική Αραβία.