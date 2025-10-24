Στο πλαίσιο μιας εκτενούς έρευνας για τον παράνομο τζόγο στη Νέα Υόρκη, αποκαλύφθηκε ένα από τα μέρη που χρησιμοποιήθηκε για τα παράνομα παιχνίδια πόκερ με κέρδη εκατομμυρίων, με τη συμμετοχή μαφιόζων και αστέρων του NBA.

Το πολυτελές σπίτι στο Μανχάταν και συγκεκριμένα στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, όπου εξαπατούσαν ανυποψίαστους παίκτες, φέρεται να ήταν η «ερωτική φωλιά» της Κάιλι Τζένερ και του Τράβις Σκοτ. Το ζευγάρι είχε νοικιάσει το σπίτι το 2021, ενώ η Κάιλι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το συγκεκριμένο οίκημα χρησιμοποιήθηκε -εκτός των άλλων- από μαφιόζους και πρώην παίκτες του NBA για παράνομα παιχνίδια πόκερ με μεγάλα ποσά, εξαπατώντας πλούσιους παίκτες και αποκομίζοντας εκατομμύρια. Το σπίτι εμφανίστηκε και σε επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» το 2023, την ίδια χρονιά που οι μαφιόζοι φέρεται να το χρησιμοποιούσαν, χωρίς ωστόσο να εμπλέκονται οι ιδιοκτήτες στις παράνομες δραστηριότητες.

Η πολυτελής κατοικία στο 80 Washington Place ήταν μία από τις κύριες τοποθεσίες στο Μανχάταν όπου, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές Αρχές, τέσσερις από τις πιο ισχυρές συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος της Νέας Υόρκης διοργάνωναν υψηλών στοιχημάτων παιχνίδια πόκερ. Οι συμμετέχοντες εξαπατούνταν με προηγμένη τεχνολογία, όπως τραπέζια με ακτίνες Χ και γυαλιά που «διάβαζαν» τις κάρτες τους, οδηγώντας τους στο να χάσουν εκατομμύρια δολάρια.

Η ομοσπονδιακή δίωξη, που εκδόθηκε από τον εισαγγελέα για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, περιλαμβάνει περισσότερα από 30 άτομα που κατηγορούνται για την παράνομη δράση. Οι πρώην αστέρες του NBA χρησιμοποιήθηκαν για να προσελκύουν πλούσιους παίκτες στα παιχνίδια υψηλών στοιχημάτων.

Η υπόθεση αποκαλύπτει επίσης ένα επεισόδιο βίας: το φθινόπωρο του 2023, αντίπαλες ομάδες μαφιόζων διοργάνωσαν ταυτόχρονα ανταγωνιστικά παιχνίδια, με αποτέλεσμα μια ομάδα ένοπλων να εισβάλει στο 80 Washington Place, προκαλώντας άγριο καβγά μέσα στο σπίτι.

Mobsters ran rigged poker games at Kylie Jenner’s luxe NYC pad while she still owned it https://t.co/CMX8Q2g1hl pic.twitter.com/0N4RyaQuFl — New York Post (@nypost) October 24, 2025

Το άλλο βασικό σημείο των παράνομων παιχνιδιών ήταν μια κατοικία στην περιοχή Kips Bay. Και στα δύο ακίνητα που χρησιμοποιούνταν για τα παιχνίδια υπήρχαν συσκευές υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες επέτρεπαν στους διοργανωτές να βλέπουν τα φύλλα των αντιπάλων. Οι πληροφορίες μεταδίδονταν μυστικά από έναν «χειριστή» στο τραπέζι, εξασφαλίζοντας ότι οι διοργανωτές θα κέρδιζαν σίγουρα.

Το εξαώροφο κτίριο στο 80 Washington Place, μόλις λίγα βήματα από το Washington Square Park, άλλαζε συχνά ιδιοκτήτες από το 2012 και τελικά πουλήθηκε το 2024 έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης δραστηριότητας της μαφίας στη Νέα Υόρκη, με μοναδικό στόχο το κέρδος μέσα από παράνομα παιχνίδια πόκερ υψηλών στοιχημάτων και την εκμετάλλευση πρώην επαγγελματιών αθλητών, σύμφωνα με τη New York Post.