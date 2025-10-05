Το πρωί της Κυριακής, η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, εμφανίστηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Στη διάρκεια της παρουσίας της μίλησε αρχικά για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο σύζυγός της στην πλατεία Συντάγματος, με στόχο να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού τους και να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του. Παράλληλα, απάντησε και σε άλλες ερωτήσεις του πάνελ.

Ανάμεσα σε αυτές, τέθηκε και το ζήτημα αν πρόσωπα της δημοσιότητας καλούνται σκόπιμα να επισκεφθούν τον χώρο όπου βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, ώστε να ενισχυθεί η δημοσιότητα της υπόθεσης. Μάλιστα, έγινε συγκεκριμένη αναφορά στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή, καθώς ο γνωστός ηθοποιός είχε δηλώσει πως βρέθηκε εκεί έπειτα από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι.

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο», είχε δηλώσει ο Βασίλης Μπισμπίκης στα τηλεοπτικά συνεργεία.

Η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε κατηγορηματικά σε αυτό το ζήτημα.

«Όχι. Κατηγορηματικά όχι», είπε αρχικά, διαψεύδοντας ότι υπήρξε πρόσκληση προς τον Μπισμπίκη ή τη Βανδή.

«Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την παρουσία τους.

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν υπήρχε το ενδεχόμενο να είχε καλέσει τον ηθοποιό ο ίδιος ο σύζυγός της. Εκείνη απάντησε: «Δε νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».