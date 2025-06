Οι λεπτομέρειες γύρω από τον γάμο του πολυδισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της Λόρεν Σάντσες παραμένουν ασαφείς, ωστόσο σίγουρα έχουν προκαλέσει σάλο, ιδίως στη Βενετία, όπου παντρεύτηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Η USA Today και το 1News δημοσίευσαν μερικά από τα νούμερα, γύρω από τον λαμπερό γάμο.

Η καθαρή περιουσία του Τζεφ Μπέζος είναι 231 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο του Forbes, που τον κατατάσσουν ως τον τέταρτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, πίσω από τους τεχνολογικούς μεγιστάνες Ίλον Μασκ, Λάρι Έλισον και Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Όχι κι άσχημα, αν σκεφτεί κανείς ότι ίδρυσε την Amazon το 1994 στο γκαράζ του στο Σιάτλ, έχοντας ουσιαστικά μόνο ένα γραφείο, ένα φαξ και ένα μακρύ πορτοκαλί καλώδιο για την παροχή ρεύματος.

Από το ξεκίνημά της ως ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, η Amazon έχει εξαπλωθεί σε κάθε τομέα: οτιδήποτε θελήσεις κάποιος, πιθανότατα το πουλάει. Σήμερα παράγει ταινίες, διαχειρίζεται την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Whole Foods και ηγείται στην αγορά ηχείων με φωνητικές εντολές.

Ο Μπέζος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon στις αρχές του 2021, δηλώνοντας ότι ήθελε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη φιλανθρωπία και σε άλλα projects, όπως η εφημερίδα The Washington Post την οποία αγόρασε το 2013 και η διαστημική του εταιρεία, Blue Origin.

Παρά την αποχώρηση, διατηρεί σημαντική επιρροή ως εκτελεστικός πρόεδρος και μεγαλύτερος μέτοχος της Amazon, αν και το ποσοστό του έχει μειωθεί με τα χρόνια σε λιγότερο από 10%.

Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο τόσο του Μπέζος όσο και της Σάντσες.

Ο Μπέζος, 61 ετών, ήταν παντρεμένος για 25 χρόνια με τη Μακένζι Μπέζος, μέχρι τον χωρισμό τους τον Απρίλιο του 2019. Η τηλεπαρουσιάστρια Σάντσες, 55 ετών, χώρισε επίσης το 2019 με τον πρώτο της σύζυγο, τον μάνατζερ ταλέντων Πάτρικ Γουάιτσελ, με τον οποίο ήταν μαζί 14 χρόνια.

Το διαζύγιο κόστισε ακριβά στον Τζεφ Μπέζος. Μόνο το διαζύγιο του Μπιλ και της Μελίντα Γκέιτς έχει κοστίσει περισσότερο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Μακένζι, που υιοθέτησε το μεσαίο της όνομα Σκοτ ως επώνυμο, απέκτησε το 25% του μεριδίου του Μπέζος στην Amazon. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της ανέρχεται στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας την με άνεση στους 100 πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

So Jeff Bezos paid almost $50 million dollars on his wedding while American citizens are having their Medicare and Medicaid benefits cut so he gets another Tax break! 🤬🤬 pic.twitter.com/b6nnabWVzm