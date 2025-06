Έχοντας φορέσει τα καλά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Kennedy Center, πιασμένος χέρι χέρι με την πρώτη κυρία Μελάνια το βράδυ της Τετάρτης για να παρακολουθήσουν το έργο «Les Misérables». Κι αυτό ενώ υπήρχαν αναφορές ότι ορισμένοι ηθοποιοί του αγαπημένου του μιούζικαλ σχεδίαζαν να μποϊκοτάρουν την πρεμιέρα λόγω της παρουσίας του.

«Δεν με νοιάζει καθόλου, το μόνο που κάνω είναι να διοικώ καλά τη χώρα», δήλωσε στη New York Post καθώς στεκόταν δίπλα στη Μελάνια, η οποία φορούσε ένα κομψό μαύρο αμάνικο φόρεμα και ασημένιες γόβες για την εκδήλωση.

Ήταν η πρώτη επίσκεψη του προέδρου στον χώρο παραστατικών τεχνών της Ουάσινγκτον από τότε που ο ίδιος αυτοδιορίστηκε επικεφαλής του τον Φεβρουάριο, όταν δήλωσε ότι βρισκόταν σε «τεράστια απελπισία» και έθεσε ως αποστολή του την αποκατάσταση του κέντρου.

«Θέλουμε να το επαναφέρουμε καλύτερο από ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ. «Όπως γνωρίζετε, χρειάζεται λίγη βοήθεια από άποψη ηλικίας και φυσικής κατάστασης, αλλά θα είναι φανταστικό».

Ο πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει δει το μιούζικαλ «αρκετές φορές» και δεν μπορούσε να αποφασίσει αν ταυτίζεται περισσότερο με τον Γιάννη Αγιάννη ή τον επιθεωρητή Ιαβέρη.

«Αυτό είναι δύσκολο, νομίζω ότι καλύτερα να απαντήσεις εσύ, γλυκιά μου», είπε στη Μελάνια.

Η παρουσία του Τραμπ απέσπασε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως ανάμεικτες κριτικές από τους θεατρόφιλους – επευφημίες και αποδοκιμασίες, καθώς χαιρετούσε, σημειώνει το Sky News.

President Trump and the first lady take their seats at the Kennedy Center.

Reception: mixed. pic.twitter.com/U13GSiohpN