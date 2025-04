Ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 2018 και από την πρώτη κιόλας χρονιά της ζωής του κατάφερε να κλέψει τις καρδιές των θαυμαστών της βασιλικής οικογένειας. Ο πρίγκιπας Λούις είναι ίσως το πιο ανεπιτήδευτο και αυθεντικό πρόσωπο της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας, προσφέροντας στιγμές ειλικρινούς χαράς και γέλιου στο κοινό.

Με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε κάτι διαφορετικό: μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία του Λούις στους λογαριασμούς των Kensington Royal στα social media. Η φωτογραφία, τραβηγμένη από τον φωτογράφο Τζος Σίνερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Νόρφολκ, δείχνει τον μικρό πρίγκιπα χωρίς τα μπροστινά του δόντια, να χαμογελά πλατιά στον φακό. Η λεζάντα γράφει: «Wishing Prince Louis a very Happy 7th Birthday!»

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η Κέιτ –που παραδοσιακά τραβά η ίδια τα πορτρέτα των παιδιών της– παρέδωσε αυτή τη φορά τη σκυτάλη στον επαγγελματία φωτογράφο, ενώ επέλεξε και να δημοσιεύσει τη φωτογραφία το πρωί των γενεθλίων του Λούις, αντί για τα μεσάνυχτα όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Λούις Άρθουρ Τσαρλς Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, τέταρτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μπορεί να μην έχει μεγαλώσει υπό τα φώτα της δημοσιότητας όσο ο μεγαλύτερος αδερφός του, πρίγκιπας Τζορτζ, ωστόσο κάθε του δημόσια εμφάνιση προκαλεί ενθουσιασμό στους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας – χάρη στην πληθωρική του προσωπικότητα και τις εκφραστικές του αντιδράσεις.

Με αφορμή τα έβδομα γενέθλιά του, θυμόμαστε τις πιο χαρακτηριστικές και αξέχαστες στιγμές του:

Απρίλιος 2019

Στην πρώτη του εμφάνιση στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, στο πλευρό της πριγκίπισσας Σάρλοτ, ο Λούις κερδίζει τις εντυπώσεις με τις γκριμάτσες και τα χαμόγελά του.

Απρίλιος 2020

Instagram Vs Reality



Thank you for your lovely messages on Prince Louis’s second birthday 🌈. pic.twitter.com/42IauvVpEB