Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σίρλεϊ ΜακΛέιν προχώρησε σε σοκαριστικές αποκαλύψεις σχετικά με τη Μέριλιν Μονρόε, υποστηρίζοντας ότι η εμβληματική ηθοποιός κοιμήθηκε την ίδια νύχτα τόσο με τον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, όσο και με τον αδελφό του, Ρόμπερτ. Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται στο νέο της βιβλίο, «The Wall of Life: Pictures and Stories from this Marvellous Lifetime«, το οποίο συνοδεύεται με φωτογραφία από την 19η Μαΐου 1962, τη νύχτα που η Μονρόε τραγούδησε με πάθος το «Happy Birthday, Mr. President» στον JFK.

Η ΜακΛέιν, που ήταν παρούσα στην εκδήλωση εκείνη, αναφέρει ότι βρέθηκε σε ένα μεταγενέστερο πάρτι, όπου είδε τον πρόεδρο Κένεντι να βγαίνει από μια κρεβατοκάμαρα όπου βρισκόταν η Μονρόε. Αμέσως μετά, όπως ισχυρίζεται, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, που υπηρετούσε ως υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μπήκε στο δωμάτιο, προφανώς για να έχει σεξουαλική επαφή με τη Μονρόε.

«Το 1962, στη διάσημη γιορτή για τα 45α γενέθλια του Τζον Φ. Κένεντι στο Madison Square Garden, ο Τζίμι Ντουράντε και εγώ κάναμε μια παράσταση για τον πρόεδρο, αλλά αυτό που θυμούνται οι περισσότεροι είναι η Μέριλιν Μονρόε να τραγουδά το “Happy Birthday” στον Κένεντι», αναφέρει η ΜακΛέιν στο βιβλίο της. «Μετά υπήρξε ένα ιδιωτικό πάρτι στο σπίτι του Άρθουρ Κριμ… Ο Κένεντι μόλις είχε βγει από την κρεβατοκάμαρα πίσω μου και ο Μπόμπι [Ρόμπερτ] Κένεντι μόλις είχε μπει. Η Μέριλιν ήταν στην κρεβατοκάμαρα», τονίζει.

Η Μονρόε πέθανε τρεις μήνες αργότερα, ενώ ο πρόεδρος Κένεντι δολοφονήθηκε τον επόμενο χρόνο. Στο νέο της βιβλίο, η ΜακΛέιν μοιράζεται επίσης μια άλλη φωτογραφία με την οποία υπονοεί ότι οι Κένεντι είχαν παράνομες σχέσεις με τη Μονρόε.

Κάτω από μια φωτογραφία του 1984, γράφει: «Εδώ λέω στον Τέντι Κένεντι αυτή την ιστορία… και γελάει για το πώς οι άντρες τα κατάφεραν όλα».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΜακΛέιν δεν είναι η πρώτη που αναφέρεται στους Κένεντι και τη Μονρόε τη μέρα της συγκεκριμένης γιορτής. Στο νέο της βιβλίο «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», η πρώην αρθρογράφος της nypost, Μαουρίν Κάλαχαν, ισχυρίζεται ότι 30 λεπτά πριν από την ερμηνεία της Μονρόε, είχε σεξουαλική επαφή με τον Ρόμπερτ στο καμαρίνι της.

«Πέρασαν 15 λεπτά μόνοι τους», αναφέρει η Κάλαχαν στο βιβλίο της. Υποστηρίζει ότι η ηθοποιός βγήκε στη σκηνή «μεθυσμένη και κοκκινισμένη από το απαγορευμένο σεξ που είχε μόλις κάνει με τον Μπόμπι [Ρόμπερτ], με το φόρεμά της τόσο σφιχτό που σχεδόν δεν μπορούσε να περπατήσει».

Σύμφωνα με την nypost η Κάλαχαν προσθέτει ότι η πρώτη κυρία, Τζάκι Κένεντι, ήταν «θυμωμένη» μετά την ερμηνεία, η οποία έκανε τον JFK «να κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα». Σύμφωνα με την ίδια, η Τζάκι έδωσε στον σύζυγό της ένα «τελεσίγραφο». Του απαγόρευσε να ξαναδεί τη Μονρόε, απειλώντας τον ότι θα τον χωρίσει, θα πάρει τα παιδιά και θα προκαλέσει με κάθε δυνατό τρόπο την απώλεια της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κάλαχαν, η σχέση της Μονρόε με τον Ρόμπερτ συνεχίστηκε. Ο Ρόμπερτ φέρεται να επισκέφθηκε τη Μονρόε τη νύχτα που πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες: 4 Αυγούστου 1962.

«Το FBI και η CIA ανακάλυψαν ο Μπόμπι και ο Τζακ είχαν παρακολουθήσει το σπίτι και τη γραμμή τηλεφώνου της Μέριλιν, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει», έγραψε η Κάλαχαν.

Στο μεταξύ, οι Κένεντι δεν είναι οι μόνοι πολιτικοί που αναφέρονται στο νέο βιβλίο της ΜακΛέιν. Η θρυλική ηθοποιός αποκάλυψε μια «ανατριχιαστική» συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιθανόν τη δεκαετία του 1980, αλληλεπίδρασα με τον Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε. «Ήμουν σε μια εκδήλωση και, όταν μπήκε, με είδε και με κοίταζε επίμονα. Άρχισε να τραβάει τη γραβάτα του και μπορούσα αμέσως να καταλάβω ότι στο μυαλό του άρχιζε να βγάζει τα ρούχα μου… και τα δικά του», ανέφερε.

«Ήταν τρομακτικό πόσο προφανής ήταν», ισχυρίστηκε η ΜακΛέιν. «Μάλιστα, προσπάθησε να με εμποδίσει να φύγω, αλλά έπρεπε να αποχωρήσω», συμπλήρωσε.