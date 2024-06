Στην ψηφιακή εποχή το email αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και ο τρόπος διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ενδεχομένως αποκαλύπτει και πτυχές της προσωπικότητάς μας.

Για ορισμένους ανθρώπους, τα «αδιάβαστα» ή τα μη διαγραμμένα emails διαρκώς συσσωρεύονται και αυτό ενδεχομένως να είναι κάτι περισσότερο από απλή αμέλεια.

Οι τρεις τύποι διαχείρισης των emails

Ψυχολόγοι, που μίλησαν στο Business Insider, επεσήμαναν πως κάθε τύπος διαχείρισης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων συνδέεται και με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Ο «αρχειοθέτης» – «διαγραφέας»

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων αναλαμβάνει άμεσα δράση μόλις λάβει ένα email. Διαβάζει το μήνυμα, απαντά αν χρειάζεται και στη συνέχεια το διαγράφει ή το αρχειοθετεί. Ο αριθμός των emails τους στα εισερχόμενα είναι συνήθως κοντά στο μηδέν.

Ο Larry Rosen, ερευνητής ψυχολόγος και συγγραφέας του «iDisorder: Understanding Our Obsession With Technology and Overcoming its Hold on Us», ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Όπως εξηγεί, η μεγάλη ποσότητα αδιάβαστων μηνυμάτων τού προκαλεί άγχος, απελευθερώνοντας νευροδιαβιβαστές όπως η κορτιζόλη. Η διατήρηση ενός τακτοποιημένου inbox, όπως σημειώνει, μειώνει αυτή την ψυχική πίεση.

Η ανάγκη για έλεγχο είναι ο βασικός παράγοντας για αυτή τη συμπεριφορά. Άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χρειάζονται έναν τρόπο να ελέγχουν τον κόσμο γύρω τους και η διαχείριση των emails αποτελεί έναν από αυτούς.

Ο «αποθηκευτής»

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα άτομα που έχουν λίγα αδιάβαστα emails, αλλά σπάνια διαγράφουν κάποιο μετά την ανάγνωσή του. Η Pamela Rutledge, διευθύντρια του Media Psychology Research Center, υποστηρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται σε μια τάση τελειομανίας.

Οι τελειομανείς αποθηκεύουν τα emails με την ιδέα ότι θα τα επεξεργαστούν αργότερα, ενώ μπορεί να έχουν και άλλες λίστες με υποχρεώσεις που δεν ολοκληρώνουν ποτέ. Επιπλέον, η διαγραφή των emails μπορεί να φαίνεται πολύ ριψοκίνδυνη για αυτούς. Αντίθετα, η διατήρησή τους παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας ότι μπορούν να βρουν τα στοιχεία που χρειάζονται εάν και όταν τα χρειαστούν.

Ο «αδιάφορος»

Πρόκειται για τα άτομα που ούτε διαβάζουν ούτε διαγράφουν τα emails τους. Ο Ron Friedman, συγγραφέας του «The Best Place to Work: The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace», υποστηρίζει ότι η διατήρηση εκατοντάδων ή χιλιάδων αδιάβαστων emails δεν είναι απαραίτητα προβληματική συμπεριφορά.

Από τη μία πλευρά, μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο είναι καταβεβλημένο, αλλά από την άλλη, μπορεί να σημαίνει ότι αναγνωρίζει πως η διαχείριση των emails δεν βοηθά στην επίτευξη των στόχων. «Και αυτό είναι ένα σημάδι ευφυΐας». Ορισμένοι που αγνοούν τα emails μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πιο οργανωμένοι και παραγωγικοί από όλους τους άλλους, σύμφωνα με τον Friedman, ο οποίος προσθέτει: «Εξάλλου τα emails αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες των άλλων και όχι απαραίτητα μια σημαντική εργασία που απαιτεί άμεση προσοχή».

Συμπεράσματα

Η διαχείριση των emails μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την προσωπικότητα ενός ατόμου. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκετε, οι συνήθειές σας αντικατοπτρίζουν την ανάγκη σας για έλεγχο, την τελειομανία σας ή την ικανότητά σας να διαχειρίζεστε τις προτεραιότητες. Κατανοώντας αυτές τις συνήθειες, μπορείτε να αποκτήσετε βαθύτερη επίγνωση της προσωπικότητάς σας και να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες.