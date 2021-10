Οι γλυκοπατάτες, το πλιγούρι βρώμης, το καστανό ρύζι και η κινόα δεν είναι μόνο νόστιμα αλλά και υγιεινά. Πλούσια σε υδατάνθρακες, αυτά τα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν τις προπονήσεις σας και να σας παρέχουν σταθερή ενέργεια όλη την ημέρα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εθνική Ακαδημία Αθλητικής Ιατρικής (NASM) και άλλοι οργανισμοί προτείνουν να καταναλώνετε υδατάνθρακες πριν από την άσκηση. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το σώμα σας χρειάζεται, επίσης, υδατάνθρακες και μετά την προπόνηση.

Γιατί να καταναλώνετε υδατάνθρακες και μετά την άσκηση

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι η κύρια πηγή ενέργειας στη διατροφή σας, παίζοντας βασικό ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου, στο μεταβολισμό, στην ανάπτυξη των μυών και στην ανάρρωση. Μετά την κατάποση, διασπώνται σε γλυκόζη και χρησιμοποιούνται ως καύσιμο, αναφέρει το healthdigest.com. Η περίσσεια γλυκόζης μετατρέπεται σε γλυκογόνο και στη συνέχεια αποθηκεύεται στο ήπαρ και στους μύες. Εάν τα αποθέματα γλυκογόνου σας είναι ήδη γεμάτα, η περίσσεια ενέργειας αποθηκεύεται ως λίπος. Αλλά αν είστε σωματικά δραστήριοι και τρώτε μέτριες ποσότητες υδατανθράκων, το σώμα σας θα τους χρησιμοποιήσει ως πηγή ενέργειας.

Έτσι, δεν είναι απαγορευτικοί οι υδατάνθρακες μετά την προπόνηση. Αντίθετα, συνιστάται να καταναλώνετε λευκό ρύζι, φρέσκα φρούτα και άλλα τρόφιμα πλούσια σε απλούς υδατάνθρακες όταν τελειώνετε την άσκησή σας.

Ο ρόλος των υδατανθράκων μετά την προπόνηση στην αποκατάσταση και την απόδοση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι υδατάνθρακες αποθηκεύονται ως γλυκογόνο στο ήπαρ και στους μύες. Το συκώτι σας μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 γραμμάρια γλυκογόνου, ενώ οι μύες σας μπορούν να χωρέσουν 300 έως 400 γραμμάρια, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrition, αναφέρει το healthdigest.com. Η σωματική δραστηριότητα, ειδικά η προπόνηση δύναμης και η αερόβια άσκηση υψηλής έντασης, εξαντλούν τα αποθέματα γλυκογόνου σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, μειωμένη δύναμη και μειωμένη αντοχή.

Οι υδατάνθρακες μετά την προπόνηση έχουν το ρόλο να αναπληρώσουν τα αποθέματα γλυκογόνου σας και να επιταχύνουν την ανάρρωση από την προπόνηση. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να μειώσουν τη μυϊκή βλάβη και να αυξήσουν την αθλητική απόδοση. Ακόμα καλύτερα, καταναλώστε τα μαζί με μια πηγή πρωτεΐνης, όπως πουλερικά, άπαχο βόειο κρέας ή αβγά. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να βελτιώσει τη σύνθεση του σώματος και τη μυϊκή δύναμη, αναφέρει το healthdigest.com.