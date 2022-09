Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές στα αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών «LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation», «MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy» και «MA in Art Law and Arts Management».

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο και θα διεξάγονται μόνο Σαββατοκύριακα.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο Παιδείας και έχουν διάρκεια ένα ή δύο χρόνια, καθώς υπάρχει πρόγραμμα σπουδών full time και part time αντίστοιχα.

Παρέχει χρήσιμα εφόδια στην επαγγελματική ζωή των υποψηφίων και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς, καθώς διαθέτει καταξιωμένους καθηγητές και διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες από την αγορά που συνεργάζονται με ενθουσιασμό για την μετάδοση ωφέλιμης και εξειδικευμένης γνώσης με πρακτικό αντίκρισμα.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/energylaw.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις: https://www.ihu.gr/ucips/shsse/applications

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310807564/565