Η αντίστροφη μέτρηση για το επετειακό Spetses Mini Marathon έχει ξεκινήσει, με το μεγαλύτερο multi-sport event της Ελλάδας να είναι έτοιμο να γιορτάσει τη συμπλήρωση μίας δεκαετίας γεμάτης σπουδαίες διοργανώσεις και δράσεις, που γέννησαν μεγάλες συγκινήσεις και κατόρθωσαν να αναδείξουν τις αυθεντικές αξίες του αθλητικού ιδεώδους, γεμίζοντας με παλμό το πανέμορφο νησί των Σπετσών, όπου η τοπική κοινωνία και οι εθελοντές, είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τόσο τους αθλητές, όσο και τους θεατές σε μία γιορτή του αθλητισμού και του «ευ αγωνιζεσθαι».

Το πρόγραμμα του επετειακού Spetses mini Marathon 2021 περιλαμβάνει τρεις κολυμβητικές διαδρομές 1.500 μέτρα, 3.000 μέτρα (ο διάπλους των Σπετσών) και 5.000 μέτρα, καθώς και τρεις δρομικές διαδρομές 5 χιλιόμετρα Garmin Run Series, 10 χιλιόμετρα και 25 χιλιόμετρα, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο εμβολιασμένοι ή με πιστοποιητικό νόσησης. Ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει, ειδικά για τα πιο δημοφιλή αθλήματα – για εγγραφές μπείτε στο spetsesmarathon.com

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και του Δήμου Σπετσών με την Υφυπουργό Τουρισμού κα Ζαχαράκη να δηλώνει σχετικά:

«Με ιδιαίτερη χαρά το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει ενεργά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα στην χώρα μας, θεσμό πλέον με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τις Σπέτσες όσο και για ολόκληρη την χώρα. Ένα γεγονός μέσω του οποίου προωθούνται και εμπεδώνονται οι κλασικές αξίες του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι, όπως αυτές γεννήθηκαν στην πατρίδα μας, αλλά συνάμα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία προβολής και γνωριμίας με την ιδιαίτερη ιστορία και παράδοση των Σπετσών. Η συμπλήρωση δε, 10 χρόνων για την διοργάνωση, μέσα σε μία χρονιά κατά την οποία αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερες αντιξοότητες, μας γεμίζει όλους με υπερηφάνεια και μας εμπνέει με αισιοδοξία για το μέλλον. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει το παρών και θέλω να επιβεβαιώσω για ακόμη μία φορά την υποστήριξή μας προς τον θεσμό, με συνέπεια και πράξεις, τονίζοντας την ανάγκη παγίωσής του και -γιατί όχι- διεύρυνσής του στο μέλλον.»

Αντίστοιχα ο Δήμαρχος Σπετσών, Παναγιώτης Λυράκης, δήλωσε: “Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε συμβάλλει και ‘μείς ως Δήμος, εθελοντές και τοπικές επιχειρήσεις στην υλοποίηση του Spetses Mini Marathon.”

Τέλος, η πρόεδρος και ιδρύτρια του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι! Σας περιμένουμε όλοι μαζί με χαρά στο επετειακό Spetses mini Marathon»

