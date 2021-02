Η «σχεδιάστρια των ονείρων», Σταματίνα Μέγκλα λανσάρει για το 2021 μια συλλογή από χειροποίητες νυφικές δημιουργίες, αντλώντας έμπνευση από τη γυναίκα. Τη γυναίκα που επιβεβαιώνει την κομψότητα της χωρίς να θυσιάζει την άνεση της. Τη γυναίκα που ερωτεύεται και το απολαμβάνει με πάθος. Τη γυναίκα που ξέρει πως η αγάπη είναι το απόλυτο συναίσθημα. Τη γυναίκα που επιλέγει την ομορφιά και την καλαισθησία. Τη γυναίκα που έχει ανοίξει φτερά και πετάει σε όλο τον κόσμο. Τη γυναίκα που εκτιμάει την θηλυκότητα τις σε όλες τις εκφάνσεις της. Τη γυναίκα του σήμερα που κατέκτησε όλα όσα επιθύμησε η γυναίκα του χθες.

H συλλογή “La Collection Retrospective” παντρεύει για άλλη μια χρονιά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το σύγχρονο με το ρετρό. Δαντέλα, μετάξι, διαφάνειες και embellished λεπτομέρειες κεντημένες στο χέρι, κυριαρχούν σε αιθέριες δημιουργίες, που θα σας μεταμορφώσουν σε σύγχρονη νεράιδα!

Η νύφη Megla.M είναι έτοιμη για την ομορφότερη περιπέτεια της ζωής της ξέροντας πως θα δείχνει «αγκαλιάζοντας» τα στοιχεία του εαυτού της, που την καθιστούν μοναδική. Το μόνο που έχει να κάνει η modern-day νύφη είναι να κλείσει το ραντεβού της στο πιο ατμοσφαιρικό atelier στην καρδιά της Αθήνας. Εκεί θα γνωρίσει την σχεδιάστρια και την ομάδα της και θα παρακολουθήσει το όνειρο της να γίνεται πραγματικότητα μπροστά στα μάτια της, καθώς

Σχετικά με την Ματίνα Μέγκλα

Η Ματίνα Μέγκλα είναι σκηνογράφος, ενδυματολόγος και σχεδιάστρια ρούχων. Σπούδασε σκηνογραφία και ενδυματολογία στο τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Θέλοντας να ειδικευτεί σωστά και ολοκληρωμένα στον τομέα του ενδύματος, συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλία. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετικό με το Fashion Design στο UCA και ένα ακόμη μεταπτυχιακό στον τομέα Costume Design for Performance στο London College of Fashion του UAL. Παράλληλα παρακολούθησε και ολοκλήρωσε μία σειρά από Courses στο Central Saint Martin’s College of Art. Διατηρεί τη δική της εταιρία σχεδιασμού και κατασκευής χειροποίητων νυφικών, βραδινών φορεμάτων και limited edition -ready to wear- θεματικά ενδύματα. Το 2011, κέρδισε το πρώτο βραβείο κοινού για τον “καλύτερο νέο σχεδιαστή” στον διαγωνισμό που διοργάνωσε το Αγγλικό online περιοδικό Lookk, και τον Φεβρουάριο του 2012 προσκληθηκε για πρώτη φορά να παρουσιάσει την προσωπική της κολεξιόν στο Nolcha Fashion Week της Νέας Υόρκης .

megla-m.com

facebook.com/meglamfashion

@megla.m

Για ραντεβού στο atelier με την σχεδιάστρια Ματίνα Μέγλα παρακαλώ επικοινωνήστε:

Atelier: Νεοφύτου Βάμβα 3, Κολωνάκι

+30 211 4072293

[email protected]