ΟΑΕΔ – Coursera: 72% συμμετοχή, 217.000 μαθήματα και 140.000 διδακτικές ώρες έως σήμερα

Ολοκληρώθηκε η εγγραφή ανέργων και η επιλογή διαδικτυακών μαθημάτων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για δωρεάν πρόσβαση ανέργων στην πλατφόρμα του Coursera.

Συνολικά, στην πλατφόρμα εγγράφηκαν 24.658 (72%) από τους 34.228 ανέργους που έκαναν αίτηση συμμετοχής και επέλεξαν 217.000 μαθήματα (8,8 μαθήματα ανά άνεργο), ενώ έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 140.000 διδακτικές ώρες. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παρακολούθηση των επιλεγμένων μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Η εταιρεία Coursera, μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

O ΟΑΕΔ, μέσω του προσφερόμενου προγράμματος, παρείχε τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων του Coursera.

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και η απόκτηση νέων γνώσεων. Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώνουν επιτυχώς κάθε επιλεγόμενο μάθημα, τους παρέχεται δωρεάν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.

Η γενική διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, Αθανασία Θεοδωρίδου, δήλωσε: «Βασική προτεραιότητα του Οργανισμού αποτελεί η ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία με το Coursera για δωρεάν πρόσβαση σε μία τεράστια γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς ανέργους είχε ως στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων σε διάφορα θεματικά αντικείμενα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τέτοιου είδους πρωτοβουλίες γίνονται θερμά αποδεκτές, όπως δηλώνει η συμμετοχή που ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Ο ΟΑΕΔ θα συνεχίσει τις δράσεις εξωστρέφειας σε συνεργασία με όσους φορείς έχουν σημαντική ποιοτική παρουσία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες βελτίωσης της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού της χώρας».