Τζεν Ψάκι: Η Ελληνοαμερικανίδα με καταγωγή από τη Μεσσηνία στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν

Μόνο από γυναίκες θα αποτελείται το επικοινωνιακό επιτελείου του Λευκού Οίκου με πρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν. Ο εκλεγμένος πρόεδρος επέλεξε την Κυριακή γυναίκες που διετέλεσαν υψηλόβαθμα στελέχη της προεκλογικής του εκστρατείας και σύμβουλοι για να ηγηθούν του επικοινωνιακού επιτελείου.

Η πρώην διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα Τζεν Ψάκι θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας Κέιτ Μπέντινγκφιλντ θα είναι η διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Η υψηλόβαθμη σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία Μπάιντεν-Χάρις Σιμόν Σάντερς θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου της εκλεγμένης αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις. Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Μπάιντεν όταν ήταν αντιπρόεδρος Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ θα είναι η διευθύντρια επικοινωνίας της επόμενης πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, σύμφωνα με το POLITICO.

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω σήμερα την πρώτη υψηλόβαθμη ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από γυναίκες. Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία σε ζητήματα επικοινωνίας, φέρνοντας διαφορετικές αντιλήψεις στη δουλειά τους, αλλά και μία κοινή δέσμευση για την καλύτερη ανοικοδόμηση της χώρας», δήλωσε ο Μπάιντεν, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι Καρίν Ζαν-Πιέρ και Άσλι Ετιέν, οι οποίες είχαν θέσεις υψηλόβαθμων συμβούλων στην προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν θα αναλάβουν αντίστοιχα τις θέσεις της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου και της διευθύντριας επικοινωνίας για την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ η Πίλι Τόμπαρ, η πρώην διευθύντρια για τα ισπανόφωνα ΜΜΕ του ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, θα αναλάβει τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Η Ψάκι ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι αυτή η επικοινωνιακή ομάδα είναι «η πιο διαφορετική ομάδα στην ιστορία και αποτελείται επίσης από έξι μητέρες μικρών παιδιών».

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.

— Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020