Στα 2.018 τα κρούσματα σήμερα 26/11: 99 νέοι θάνατοι και 608 διασωληνωμένοι – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Στα 2.018 είναι τα κρούσματα σήμερα 26/11 ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 608. Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ έχουν καταγραφεί 99 νέοι θάνατοι.

Από τα νέα κρούσματα, τα 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 99.306.

608 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 524 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 2.001 θανάτους συνολικά στη χώρα.

Νωρίτερα, ο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, παράταση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό κατά μία εβδομάδα, έως τις 7 Δεκεμβρίου στις 6 το πρωί.

«Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Εφόσον συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός τότε θα αρχίσει να μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τότε θα μπορούμε να σχεδιάσουμε μια σταδιακή επάνοδο σε κάποιου είδους κανονικότητα» ξεκίνησε την ενημέρωση ο κ. Πέτσας και ανακοίνωσε: «Προς το παρόν παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 το πρωί».

Υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη καθώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι υψηλό.

Ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, αποτελεί και πηγή ανησυχίας, συνέχισε ο κ. Πέτσας, αναφέροντας ως τέτοιες περιοχές - που εμφανίζουν πολύ υψηλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό τους - τις Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Λέσβο.

Ιδιαίτερη μνεία στην Πάτρα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενόψει της μεγάλης γιορτής του Αγίου Ανδρέα. «Εφιστούμε την προσοχή σε όλους ώστε να τηρούν τα μέτρα, να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό και να γιορτάσουν μέσα στην οικογένειά τους, όχι με ανταλλαγή επισκέψεων που ούτως ή άλλως απαγορεύονται. Κάνουμε έκκληση να μην γίνει μια ακόμη μεγάλη τοπική γιορτή, λόγος υπερμετάδοσης».

«Η κυβέρνηση με τη βοήθεια των ειδικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα στην κοινή προσπάθεια, όταν θα έχει περισσότερα δεδομένα για την πορεία της πανδημίας. Ο στόχος, παραμένει ένας: Οι Έλληνες να συναντηθούμε με το εμβόλιο όρθιοι και υγιείς και από την άνοιξη του 2021, με το καλό, να ανοίξει και πάλι μία νέα εποχή για τη χώρα μας» επισήμανε.

Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον σχεδιασμό, εξήγησε ο εκπρόσωπος, επιμένοντας στην τήρηση των μέτρων.

Αναφορικά με πιθανή έξοδο από το lockdown σε δύο ταχύτητες ο κ. Πέτσας τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι όλη η χώρα σε αυτό το καθεστώς, και πρόσθεσε πως μέσα στη σταδιακή άρση του lockdown είναι και η λειτουργία των σχολείων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι να ανακοινωθεί.

Το lockdown παρατάθηκε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Και αυτό γιατί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας ο αριθμός των κρουσμάτων, σε σχέση με τον πληθυσμό τους, είναι πολύ μεγάλος.

Οι 7 κόκκινες περιοχές σύμφωνα με τον Στέλιο Πέτσα είναι:

«Ο στόχος, παραμένει ένας: Οι Έλληνες να συναντηθούμε με το εμβόλιο όρθιοι και υγιείς και από την Άνοιξη του 2021, με το καλό, να ανοίξει και πάλι μία νέα εποχή για τη χώρα μας» ανέφερε.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δημιούργησε ένας γιατρός στο Μισούρι των ΗΠΑ στο οποίο δείχνει τι μπορεί να βλέπει ένας ασθενείς που πεθαίνει από κορονοϊό, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους πολίτες να φορούν τη μάσκα τους.

Ο γιατρός Κένεθ Ρέμι δήλωσε στο BBC πως «το να φοράμε τη μάσκα δεν είναι το ίδιο άβολο με το να έχεις ένα κομμάτι πλαστικό μέσα στον αεραγωγό σου». Ο ίδιος είπε ότι ένιωσε υποχρεωμένος να δημιουργήσει αυτό το βίντεο αφότου είδε την επίπτωση που είχε ο θάνατος ενός ασθενούς στην ομάδα του.

