Τα δαχτυλίδια γάμου με τα χαραγμένα ονόματα που επέπλεαν στη Μεσόγειο

Ένας σάκος επέπλεε στη θάλασσα και είχε μέσα του δύο βέρες. Τις βρήκαν μέλη αποστολής να επιπλέουν στη Μεσόγειο, κοντά σε μισοβυθισμένο προσφυγικό σκάφος που στέρησε πριν από μερικές βδομάδες τη ζωή σε 5 ανθρώπους.

Όλοι πίστεψαν πως οι κάτοχοί τους είχαν πνιγεί στο νερό. Μοίρασαν ωστόσο φωτογραφίες σε μέλη μη κυβερνητικών στην Ιταλία και οι έρευνες όλων απέδωσαν καρπούς.

Κατάφεραν δηλαδή να βρουν τους ιδιοκτήτες, ένα νεαρό ζευγάρι από την Αλγερία.

Ο Ahmed και η Doudou, όπως έγραφαν οι βέρες, θα πάρουν πίσω τον σάκο με τα υπάρχοντά τους που έχασαν στο ναυάγιο.

Migrant rescue team find the owners of wedding rings found floating in a backpack in the sea

The young Algerian couple, whose names are inscribed on the rings, were feared to be dead https://t.co/Rsbt2BXF19

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 25, 2020