Μια ανατριχιαστική ανακάλυψη στην Ισπανία δείχνει ότι αρχαίοι άνθρωποι κανίβαλοι έτρωγαν μικρά παιδιά πριν από 850.000 χρόνια. Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο σπήλαιο Γκραν Ντολίνα στην Αταπουέρκα της βόρειας Ισπανίας, έφεραν στο φως αυχενικό οστό παιδιού ηλικίας μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών.

Το εύρημα φέρει καθαρά ίχνη τεμαχισμού, υποδηλώνοντας ότι το παιδί αποκεφαλίστηκε και στη συνέχεια καταναλώθηκε. Το οστό βρέθηκε μαζί με άλλα οστά και δόντια που ανήκαν στον Homo antecessor, είδος που θεωρείται κοινός πρόγονος του Homo sapiens και των Νεάντερταλ, όπως αναφέρει η Dailymail.

Η ανακάλυψη έγινε από την ομάδα του Καταλανικού Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιο-Oικολογίας και Κοινωνικής Εξέλιξης (IPHES), η οποία ανασκάπτει το σημείο εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Σχεδόν το ένα τρίτο των οστών που έχουν βρεθεί έως τώρα φέρει ίχνη κοπής, κάτι που υποδηλώνει την ύπαρξη κανιβαλισμού.

