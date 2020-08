Το E-Learning του ΕΚΠΑ διανύει την 20η χρονιά λειτουργίας του

Είκοσι χρόνια επιτυχούς λειτουργίας συμπληρώνει φέτος το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχοντας προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που συνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Σήμερα, το E-Learning του ΕΚΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη e-Learning κοινότητα στην Ελλάδα για επιμορφωτικά προγράμματα, προσφέροντας πάνω από 400 προγράμματα στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 100 Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους και με περισσότερους από 90.000 εκπαιδευόμενους και απόφοιτους. Το υψηλό επίπεδο των επιμορφωτικών προγραμμάτων διασφαλίζεται τόσο από το κύρος του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας όσο και από την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων.

Η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας Covid-19 αλλά και οι απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας που μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς κάνουν σχεδόν επιβεβλημένη την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης από απόσταση. Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν σχεδόν οποιοδήποτε πρόγραμμα τους ενδιαφέρει στο E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από ένα ευρύ φάσμα κατευθύνσεων, όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Coaching, Marketing, Τουριστικά, Ναυτιλιακά, Πληροφορική, Web Development, Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Υγεία, Ψυχολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, κ.ά.

Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Ε. Πετράκη, στόχος είναι τα προγράμματα που προσφέρονται να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακό και διεθνοποιημένο κρίνεται αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το E-Learning του ΕΚΠΑ αναπτύσσει νέα προγράμματα επιμόρφωσης που συνδέονται άμεσα με τα επαγγέλματα αιχμής και την υποστήριξη των μεταβολών στο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη 5ετία, προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και προγράμματα που συνδέονται με τον τρόπο χειρισμού της διοίκησης και των επιχειρηματικών αποφάσεων στην μετά Covid-19 εποχή. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια προγράμματα όπως: Data Analyst, Digital Business Transformation, Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist in Financial Services, Digital Marketing, Digital Education, Κυβερνοέγκλημα και Κυβερνοασφάλεια, Εγκαταστάσεις Έξυπνων Κτιρίων (Smart Buildings), Alternative Investments, Επιχειρηματική Διοίκηση και Νέες Τάσεις στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Οικονομία την Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, κ.ά.

Στην πλούσια λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων, εκτός από επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης προγράμματα, μπορεί κανείς να βρει και προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως προγράμματα δημιουργικής γραφής, life coaching, αυτοβελτίωσης, διαχείρισης άγχους, κ.ά.

Τα προγράμματα που προσφέρονται στο E-Learning του ΕΚΠΑ:

Απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους (upskilling) και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

Είναι δομημένα κατάλληλα, ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη.

Προσφέρουν αυτονομία, καθώς δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Παρέχουν πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών.

Περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, βίντεο με διαλέξεις καθηγητών, παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις, αλλά και virtual reality τεχνικές. Σε ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, με τη σφραγίδα του αρχαιότερου πανεπιστημίου στη χώρα. Επιπλέον, σε όλα τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

