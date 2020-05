Νίκος Χαρδαλιάς: Στις επόμενες φάσεις έρχονται δυσκολίες και νέες προκλήσεις

Αυστηρή προειδοποίηση και ισχυρή σύσταση σε όσους κατάφορα παίζουν με τη δημόσια υγεία απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, με αφορμή φαινόμενα συγχρωτισμού σε καφέ μπαρ στις 11 το βράδυ, χθες, πρώτη μέρα άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Οι συστάσεις για αποφυγή του συγχρωτισμού βασίζονται σε πραγματικά και επιδημιολογικά δεδομένα με πραγματικούς κινδύνους εξάπλωσης του ιού και της νόσου, είπε ο υφυπουργός και τόνισε πως «είναι κρίμα, πάλι, κάποιοι λίγοι να παίζουν με την προσπάθεια των πολλών. Ο ιός είναι εδώ, ανάμεσά μας, και αν κάποιοι αδιαφορούν και για τον ιό και για τους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν, η ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να πάρει μέτρα». Όπως είπε, «η εικόνα καφέ μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια, να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά, με τους πελάτες - πολίτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης και χωρίς να αισθάνονται ότι συμβαίνει το παραμικρό, αν και σε μικρή κλίμακα προσβάλλει βάναυσα όλους μας». Η εικόνα αυτή, συνέχισε, προσβάλλει όλους εκείνους που καθολικά, με απίστευτη πειθαρχεία κινήθηκαν χθες και μετακινήθηκαν και σήμερα τηρώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής. «Προσβάλλει εκείνους που δίνουν καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή, με γνώμονα πώς δεν θα επιτρέψουμε την εξάπλωση της νόσου και πώς θα προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας των ευπαθών ομάδων. Προσβάλλει τη νοημοσύνη και προκαλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης που με υπομονή και καρτερικότητα ακολουθούν τις οδηγίες και παρά την τεράστια οικονομική και όχι μόνο πίεση, αντιλαμβάνονται τη στρατηγική μας και με περισσή ευθύνη, περιμένουν την άρση της απαγόρευσης».

Ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδειά τους. Δηλαδή να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. «Take away σε ποτά, από τα καφέ ή τα καφέ -μπάρ δεν επιτρέπεται, όπως επίσης δεν επιτρέπεται και στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών. 'Ατυπα πάρτι και συγχρωτισμός έξω από καφέ - μπάρ με το πρόσχημα της take away διάθεσης ποτών, απλά απαγορεύεται», σημείωσε.

Απηύθυνε ισχυρή σύσταση συμμόρφωσης και τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και για αυτή την περίπτωση. Για τους παραβάτες, υπενθύμισε, ότι υπάρχει πρόστιμο και για τις επιχειρήσεις υπάρχουν πέραν του προστίμου και διοικητικές κυρώσεις, αλλά και ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες τους. «Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα», τόνισε.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι από χθες έχει ξεκινήσει μια νέα καθημερινότητα που μπορεί να είναι διαφορετική, παραμένει όμως πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ρευστή, και κρίσιμη για το πώς θα προχωρήσουμε. «Κάθε απόφασή μας και επιλογή μας επηρεάζει την εξέλιξη της πανδημίας και τα επόμενα στάδια άρσης του περιορισμού. Γι αυτό και τονίζουμε συνέχεια τα μέτρα τήρησης ατομικής προστασίας, αλλά και των κανόνων υγιεινής διότι από αυτά εξαρτάται η επιτυχία της δεύτερης φάσης και να διατηρήσουμε το θετικό αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής».

85 παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις

Όσον αφορά στα επιχειρησιακά ζητήματα, χθες καταγράφηκαν 85 παραβάσεις για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις. Υπενθύμισε ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Επίσης σε ισχύ βρίσκονται και οι περιορισμοί για μετάβαση στα νησιά.

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ταχύτητα και η σειρά, με την οποία γίνεται η άρση των περιορισμών έχει ένα και μόνο στόχο, να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, να προστατεύσει τα όσα μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει με μεγάλες δυσκολίες. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά, δεν έχουμε όμως κερδίσει τον πόλεμο. Στις επόμενες φάσεις της προσπάθειάς μας θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσκολίες, αλλά και νέες προκλήσεις», είπε. Πρόσθεσε ότι «η πρώτη φάση της προσπάθειάς, μας έχει εφοδιάσει με τα απαραίτητα εφόδια για να τις αντιμετωπίσουμε και αυτές με επιτυχία. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το έχουμε αποδείξει. Συνεχίζουμε στην ίδια πορεία για να βγούμε και από αυτή τη φάση νικητές. Παραμένουμε υπεύθυνοι, ακολουθούμε τους κανόνες, βγαίνουμε με υπευθυνότητα, μένουμε ασφαλείς».